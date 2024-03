Una española que vive en EEUU explica lo que hacen con tu tarjeta cuando pides la cuenta: "¿Cómo sé que me van a cobrar la cantidad correcta?"

Sabemos que los países tienen tradiciones y costumbres muy diferentes entre sí. Cuando viajamos al extranjero nos sorprendemos con algunos hechos y aspectos que creíamos universales, pero que solo se dan en nuestro país. Un ejemplo de estas diferencias culturales lo encontramos entre España y Estados Unidos.

Hoy os traemos el vídeo de la tiktoker española @aitanagcampo que se encuentra viviendo en Minnesota, Estados Unidos. La joven se ha sorprendido al descubrir lo que hacen en ese país cuando pides la cuenta en un restaurante. Explica que en España lo normal cuando pides la cuenta es que te traen el ticket con el precio de todo lo que has pedido y el datáfono para pagar, en el caso de que no quieras pagar en efectivo.

Sin embargo, esto no es lo normal en el país americano. Indica que hay varias formas de pagar, aunque esta es la que más le ha sorprendido: "Te traen la cuenta, tú dejas la tarjeta en la mesa. Se llevan la tarjeta, meten como el número de la tarjeta o no sé qué meterán en la máquina, luego te traen la tarjeta y la cuenta y tienes que poner la propina que dejas".

Continúa su relato explicando que cuando te vas del restaurante es cuando te hacen el cobro con la propina que tú has dejado. "Claro, es una cosa que a mí me sorprende porque, ¿cómo sé yo que me van a cobrar el dinero que yo he puesto?", se queja la española. Aunque especifica que no sabe si esto ocurre en todo el país o solo en su ciudad, la española se muestra bastante sorprendida con esta práctica.

Así que si estás pensando viajar a Estados Unidos ten en cuenta que cuando vayas a pagar en un restaurante en muchos sitios se llevarán tu tarjeta con ellos. Y, por supuesto, no olvides que deberás dejar una propina.