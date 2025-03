Un español que ha viajado en el Metro de Nueva York explica por qué ha sido la peor experiencia de su vida: "Salimos corriendo"

El Metro es uno de los transportes públicos más utilizados, no solo en Madrid, si no en las ciudades más importantes del mundo, como Londres o Tokio. Ahora, @itserla7, un creador de contenido español que reside en República Dominicana, ha querido contar en un vídeo de TikTok cómo ha sido su experiencia con el suburbano de Nueva York.

En el vídeo, el joven explica que tenía que coger el Metro solo porque su amiga y él se alojan en sitios diferentes: "Vale estoy muy nervioso porque voy a coger el Metro a las 9 de la noche en Nueva York solo". Además, añade que "encima iba cargado con todo el equipaje".

"Acabamos de tener una experiencia horrorosa. Ha entrado una persona, parecía un zombie, se acercó a 1 centímetro de nosotros y salimos corriendo del vagón porque no queríamos correr riesgos", dice en el vídeo.

"El Metro de Nueva York tiene muy mala fama, de hecho hace poco quemaron a una persona viva, pero yo sentía que me iba a sacar algo y me iba a matar y ahora tengo que volver a casa solo, que son 30 minutos en metro, que espero que esté lleno de gente normal, porque sino me voy a cagar", comenta el creador de contenido en el vídeo.

"Mi estrategia era juntarme con gente que pareciera de fiar y meterme a un vagón donde hubiera mucha gente. De momento parece normal y hay mucha gente menos mal", dice tranquilizándose.

Finalmente, se juntó con un grupo de chicas y la situación terminó de buena manera: "La gente sana supera a la gente loca. Entonces todo el mundo le ignora y ya está, no hay que hacerle caso. Por fin salí del infierno. Ha sido la peor experiencia de mi vida, pero he vivido la experiencia neoyorkina al máximo".

El vídeo tiene entorno a 125 mil reproducciones y ha recibido comentarios como este: "Me gustan tus vídeos porque cuentas la realidad. Hay mucha gente que va de viaje y se inventa que todo es maravilloso, y la verdad que como en España no hay nada. Además tienes sentido del humor".