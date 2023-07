Se equivoca al comprar un vuelo a Estonia y acaba en otro país: "No sabía ni que existía"

Equivocarse de país al al comprar el vuelo es difícil, pero no imposible. Seguro que alguna vez, antes de pagar unos billetes de avión a través de la web de la aerolínea, has sentido la necesidad de comprobar algo tan básico como si habías hecho clic en el país correcto.

Pues bien, eso es justo lo que no hizo la usuaria de TikTok @natt.trevino, una mexicana residente en Españaque ha subido un vídeo a la red social contando su experiencia. Tan grande fue su despiste que planeó una visita a Estonia pero acabó en la ciudad de Riga, capital de Letonia, desde donde graba el tiktok.

"Distraída nivel: quería viajar a Estonia, renté un departamento, le dije a mi familia que iba a Estonia, se llegó el día, tomé el vuelo, despegué, aterricé supuestamente en Estonia... o eso creí", comienza diciendo.

Como cuenta, no se percató de que efectivamente no estaba en Estonia, donde había planeado viajar y alojarse, hasta que el avión llegó a su destino. De hecho, fue un SMS lo que se lo confirmó: "De pronto me llegó un mensaje de roaming de datos de mi celular que dice: Bienvenida a Letonia".

"¡Bruta, Natalia, bruta!", se dice a sí misma en el tiktok, y a continuación comenta que ni siquiera conocía la existencia del país. Como algunos usuarios se han encargado de recordarle en los comentarios, Estonia está a menos de 250 kilómetros de distancia de Letonia, por lo que siempre podría tomar un autobús o un tren en el mismo día.

De primeras, la tiktoker optó por pasear por la ciudad toda la noche, ya que no tenía donde quedarse a dormir. "De hecho, acaba de amanecer, son las cinco de la mañana", añade. Y para terminar, reconoce lo que todos pensamos: "Lo peor no fue equivocarme de país. Estonia, Letonia... o sea, los nombres se parecen. Lo grave es que no me di cuenta hasta que aterricé en Letonia".

Los comentarios del tiktok viral se llenaron de gente preguntándose hasta qué punto alguien puede equivocarse de tal manera, pero en general todos han simpatizado con la protagonista de la historia, que ha sabido reírse de sí misma. "Y espérate a que te presenten a Lituania...", bromea un usuario.