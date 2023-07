Una mujer mexicana desvela algo sobre los toros de Osborne: "Pensaba que era de México"

A veces tenemos en común más cosas de las que pensamos con otras culturas y con otros países. Es el caso de una tiktoker mexicana, quien ha desvelado un dato muy curioso sobre los toros de Osborne y que ha revolucionado la red social de TikTok.

Se trata de la usuaria de TikTok @binomada, una mexicana que sube contenido con frecuencia a esta red social y vive en Extremadura. Y, es que, ahora ha compartido un vídeo explicando a sus seguidores que los toros de Osborne también se encuentran en su país natal, México.

"¿Recuerdas esos viajes por carretera y ver de repente la silueta de este toro? Si respondiste que sí es porque eres de España o de México. Yo no sabía que estos toros también estaban en España, de hecho, pensaba que era algo de México y cuando los vi en una carretera hacia Sevilla, me sorprendí", comienza el vídeo.

Un elemento que representa las carreteras españolas, pero también las mexicanas. "Después publicaron un par de leyes para retirar toda la publicidad de las autovías, pero estos toros ya eran tan icónicos que la gente se organizó para que no los quitaran, al grado que fueron declarados Patrimonio Cultural e histórico de España, y es por eso, que hasta el día de hoy se han mantenido algunos de ellos", contextualiza a sus seguidores.

De tal forma que tanto españoles y mexicanos compartimos un elemento muy simbólico para ambos países. "Estos toros también fueron llevados a las autovías de México para publicitar la bebida Magno del grupo Osborne. Así que fue un shock muy lindo saber que tantos mexicanos como españoles compartimos el mismo recuerdo de ir por carretera y ver la silueta de este toro".

Esta publicación ha alcanzado más de los 1750 'me gusta', 330 comentarios, un hecho que ha provocado que los usuarios de esta red social den su opinión. "No sabía que en México también había", "Yo creía que solo había en España" y otros se han quedado sorprendidos "Me acabo de enterar que están también en México", son algunos de los comentarios de sus seguidores.