¿Cuáles son los destinos preferidos por los españoles para pasar la Semana Santa?

El top 5 de los destinos más populares para estas minivacaciones está repleto de destinos en las Islas Canarias y Baleares. Parece que los españoles quieren aprovechar estos días de descanso y relax para disfrutar del sol y de la buenas temperaturas. En el primer puesto del ranking se sitúa Santa Cruz de Tenerife, seguido de Mahón, Arrecife, Palma de Mallorca y Puerto del Rosario. Los cinco destinos tienen un irresistible denominador común: playas paradisíacas y un clima fantástico.

Maspalomas, en Gran Canaria | Escapada Rural

En cuanto a destinos europeos, Sofía corona la lista de destinos europeos favoritos para disfrutar de los días libres en Semana Santa. El segundo destino más demandado por los españoles es Oslo, con su indudable encanto noruego. Sus temperaturas no son nada parecidas a las del tercer y cuarto destino de la lista, Nápoles y Atenas. Ambas ciudades bañadas por el Mediterráneo se alzan como una de las opciones más demandadas para desconectar en estos días alejados del trabajo. En quinto lugar, se encuentra Reikiavik, que ofrece un espectacular entorno natural con un espíritu vikingo.

Sofía, capital de Bulgaria | Forward

En lo que a viajes fuera de Europa se refiere, la moderna Dubái es la opción más buscada por los usuarios de Kayak.es para los viajes de Pascua. El segundo puesto lo ocupa Tánger, una ciudad llena de tradiciones y rincones por descubrir. Además, muchos viajeros quieren aprovechar estos días libres para “cruzar el charco”, y es que Cancún ocupa el tercer puesto en la lista. Para cerrar el ranking tenemos Marrakech y Punta Cana.

No hace falta irse lejos para disfrutar de la Semana Santa. Si aún no tienes planes, no tienes por qué viajar fuera del país para disfrutar esta época del año de una manera original:

Dansa de la Mort, Verges (Girona), la noche del Jueves Santo. Es la única población que aún conserva viva una tradición de origen medieval. Un cuerpo de baile (formado por dos adultos y tres niños disfrazados de esqueletos) saltan al son del tambor para recordar, a través de diversos elementos simbólicos, que la muerte puede llegar en cualquier momento.

Las Turba, Cuenca, el Viernes Santo. Miles de personas con clarines y tambores están tocando sin cesar, y de repente, se hace el silencio. Su origen data del 1616 y es una de las más conmovedoras y solemnes procesiones de Semana Santa, declarada además Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El estruendo representa la burla a la que fue sometido Jesús de camino al calvario; por eso la cofradía que lo organiza se denomina Camino del Calvario. También se conoce como la “procesión de los borrachos”, ya que se celebra a altas horas de la madrugada.

Trencà dels Perols, Valencia, el Sábado Santo. Cuando las campanas anuncian la Resurrección, los vecinos de estos barrios marítimos tiran pucheros de barro desde las ventanas y balcones.

El Santo Entierro de Bercianos de Aliste, Zamora, el Jueves Santo. Durante el Vía Crucis del Jueves Santo, los penitentes llevan puesta la mortaja con la que serán enterrados cuando mueran, una espeluznante tradición que se remonta a las epidemias de peste de la Edad Media.

La Diablesa de Orihuela, Alicante, el Viernes Santo. El paso “El triunfo de la Cruz” es en la única procesión en la que aparece la figura del diablo, o diablesa, en este caso. Obra del escultor Fray Nicolás de Bussy, fue adquirido por el gremio de los labradores en 1695, año en que salió por primera vez. Aunque lleva más de doscientos años saliendo en procesión, tiene prohibida la entrada a la iglesia por sus peculiares características.

