En Corea del Sur hay una cafetería inspirada en el Camino de Santiago

Como todos sabrán, el Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de todo el mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, con el fin de adorar las reliquias del apóstol Santiago el Mayor.

Entre las diferentes rutas del Camino de Santiago podemos encontrar el Camino del Norte, el Primitivo, el Francés, el de Santiago desde Sarria, el Inglés, el Portugués, la Vía de la Plata y el Camino de Invierno.

Son muchas las formas de hacer el Camino de Santiago, a pie, a caballo, en bici o en grupo organizado. Y a lo largo de toda la ruta, son muchos los albergues, bares y restaurantes que nos encontramos por el camino. ¡Y no es para menos! Pues el Camino de Santiago es conocido en todo el mundo y son muchas las personas de distintas nacionalidades que visitan España sólo para poder hacer alguno de sus tramos.

Corea del Sur recrea el Camino de Santiago

Es tan popular, que en Corea del Sur han abierto una cafetería inspirada en el Camino de Santiago. Se encuentra concretamente en Jongno, un distrito en el centro de Seul. "En Jongno se encuentra esta curiosa cafetería inspirada en el Camino de Santiago. Es acogedora y las mini napolitanas de chocolate están buenas, PERO... El "ColaCao" es en realidad un sobre de cacao en polvo random con una pegatina de ColaCao", dice este usuario de Twitter.

Al parecer, son muchos los que comentan que el furor y la apreciación por el Camino de Santiago en Corea del Sur está incentivado por un reality show que se emitió hace años y por programa, llamado 'Shall We Walk Together', donde un antiguo grupo de k-pop se reúne para recorrer juntos un tramo del Camino de Santiago.

