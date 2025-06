Cómo viajar barato y consejos para ahorrar dinero según Carlos Cruz, concursante de Traitors España y creador de contenido de viajes

A medida que se acerca el verano, son muchas las personas que quieren reservar sus próximas escapadas para lo que queda de 2025 y lo que más buscan son buenas ofertas.

El interés por los viajes económicos está aumentando significativamente y las búsquedas en Google de "vuelos baratos" en España superaron el millón solo el mes pasado.

Carlos Cruz es conocido por su participación en Traitors España, el concurso de estrategia y misterio de Antena 3 que celebra su gran final este miércoles 25 de junio y cuyos capítulos también puedes ver en atresplayer.

Pero es que además, Carlos se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares en redes sociales, con más de 135.000 seguidores en Instagram y 209.000 en TikTok. Comparte contenido de viajes donde explora destinos de todo el mundo a través de sus aventuras en solitario y experiencias culturales inmersivas.

Como Carlos es muy conocido por su contenido en las redes sociales sobre "lo más barato frente a lo más caro", la empresa de viajes eSIM, Airalo, ha hablado en exclusiva con Carlos para que revele sus mejores consejos para dominar los viajes económicos.

Tener una red de seguridad de ahorros antes de viajar

Carlos comenta: "Cuando se trata de viajar con poco presupuesto, creo que tener una red de seguridad financiera de ahorros es siempre una buena idea. Depende del tipo de viaje que estés planeando, ya que los viajes más pequeños requerirán un presupuesto menor, pero independientemente de la duración del viaje, tener una red de seguridad de ahorros minimizará el estrés cuando se viaja".

"Nunca se sabe lo que puede surgir en el extranjero, así que tener ahorros permite afrontar las complicaciones sin estresarse ni sentirse apretado económicamente", dice Carlos.

Los destinos más baratos del mundo

Carlos continúa: "Conocer los destinos más baratos es crucial para dominar los viajes económicos, ya que tu ubicación puede determinar cuánto gastas cuando estás fuera. Los albergues pueden diferir en casi 80€ en costes por noche, solo dependiendo de la ubicación".

Estados Unidos, el destino más caro del mundo

"Los Ángeles no tiene fama de ser barata, pero me sorprendió lo cara que era. Incluso los peores lugares cuestan al menos 80 dólares (69,99 €) por noche, incluidos los albergues, así que si viajas solo, o viajas con poco presupuesto yo evitaría Los Ángeles, ya que notarás que tu presupuesto no da para más".

Vietnam, el destino más barato

"Sin duda, Vietnam ha sido el país más barato que he visitado. Una vez me alojé en un albergue de Da Lat por sólo 90 céntimos la noche. Los precios del alojamiento y las necesidades básicas son muy baratos allí. También encontré allí los restaurantes más baratos, así que recomiendo Vietnam para viajar con poco presupuesto", asegura Carlos.

El sudeste asiático es lo mejor para los viajeros en solitario

"Cuando se trata de viajar en solitario, siempre recomiendo el Sudeste Asiático, especialmente Tailandia. Aquí hay montones de viajeros en solitario, y todo está muy bien comunicado. La infraestructura turística es estupenda en Tailandia, así que la recomiendo como destino perfecto para los viajeros en solitario", apunta Carlos.

Los mejores consejos de Carlos para viajar con poco dinero

Optar por albergues en lugar de hoteles

"Si viajas solo, alójate en albergues porque es más barato. Pero si viajas con otra persona, conseguir habitaciones privadas puede salirte por el mismo precio o incluso más barato que los albergues. Los viajeros pueden tener la percepción de que los albergues son siempre la opción más barata, pero no siempre es así si se viaja acompañado", dice Carlos.

"Alojarse en albergues ayuda mucho a conocer gente y eso puede mejorar mucho el viaje en solitario. Por otro lado, también es importante saber poner límites y no hacer cosas con las que no te sientas cómodo", asegura.

Es importante tener una eSIM

"No puedo vivir sin esta aplicación cuando viajo, y es Airalo. Como alguien que se desplaza constantemente de un país a otro, me mantengo conectado utilizando una eSIM. Antes utilizaba tarjetas SIM locales, pero cuando descubrí las eSIM con Airalo, me di cuenta de que son mucho más cómodas. Ahorras mucho tiempo, evitas estafas y te ahorras la molestia de comprar SIM locales", dice.

Un conversor de divisas en tiempo real es imprescindible

"Siempre me aseguro de tener un conversor de divisas en tiempo real en mi teléfono cuando viajo. Especialmente cuando se visitan distintos países en un mismo viaje, puede resultar confuso entender las distintas divisas y conversiones. Tener un conversor de divisas en el teléfono facilita las cosas cuando se viaja, y es una aplicación imprescindible", finaliza Carlos.