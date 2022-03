Los barrios de Madrid donde es más difícil aparcar

Una de las cosas más difíciles que puedes hacer en Madrid, sin duda, es encontrar aparcamiento. Cuántas veces te ha pasado que has quedado para comer, cenar o tomar algo y has perdido mucho tiempo de tu vida en encontrar un sitio libre para dejar el coche. Y ya no hablemos de la gasolina que gastas buscando aparcamiento, que con el precio que está hoy en día no es moco de pavo.

Es por eso que un estudio publicado por la plataforma Parkimeter, que se encarga de reservar aparcamientos, ha explicado el tiempo que pasas exactamente buscando sitio y también los barrios de Madrid donde es complicado encontrar aparcamiento.

Según sus datos, la zona Centro es la más complicada a la hora de encontrar plaza. Tras ella se sitúan , en este orden, los distritos de Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, San Blas y Villa de Vallecas.

Viajar en coche | Pxhere

La hora: Un factor determinante para encontrar aparcamiento

Sin embargo, la hora en la que estás buscando sitio para dejar el coche es un factor determinante. Según el estudio, el horario más crítico para aparcar en Madrid es el comprendido entre las 19 y las 20 horas, cuando la gente regresa a casa después de la jornada laboral.

Las primeras horas de la mañana, desde las 8:00 a las 9:00 horas, es el segundo peor momento del día para encontrar sitio, sobre todo en el interior de la M30.

Cuántas horas pasamos buscando aparcamiento en Madrid

Según el estudio, de media, cada ciudadano de la capital que usa el coche pasa 95 horas al año buscando aparcamiento. Dependiendo del barrio, la cifra puede incrementarse hasta las 125 horas. El 46% de los madrileños utiliza su coche para ir a trabajar cada día. Una cifra que se ha visto incrementada hasta el 55% tras la pandemia.

