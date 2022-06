Los bares y restaurantes de toda España estarán obligados a darnos un táper con las sobras

España es uno de los países con más bares y restaurantes del mundo, la hostelería tiene un papel fundamental en nuestro país. Cada día miles de personas van a bares o restaurantes a comer y disfrutar de la gastronomía española. Cuando vamos a comer fuera de casa muchas veces no calculamos la cantidad de comida que nos van a poner, y finalmente nos termina sobrando. Esa comida la tiran a cubos de basura y se desperdicia.

Tras la reunión en el Consejo de Ministros, se ha aprobado la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario, cuyo objetivo es reducir los desechos de comida que no consumimos. La ley consiste, en que los tanto los bares como los restaurantes están obligados a ponernos los restos de comida en un táper si así lo solicitamos.

Los restaurantes tienen que disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables. Así, los alimentos se pueden llevar sin ningún coste adicional. Los bufés libres estarán excluidos de la nueva medida que se espera que entre en vigor en 2023.

Esta nueva norma, también afecta a los supermercados que deberán incentivar con precios inferiores la venta de productos que está a punto de caducar. Las empresas tienen que suscribirse a convenios con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Todo ello, para que así se done género a la gente que lo necesite y no se desperdicie más cantidad de comida.

Una de sus prioridades es el consumo humano mediante la donación y la correcta distribución de alimentos. La comida que sobre después de esta redistribución irá dirigida al consumo animal o a los biocombustibles.

Una aplicación que ya promueve no tirar comida es Too Good To Go que vende los alimentos que les sobran a los supermercados, restaurantes y hoteles tres veces más barato y con packs sorpresa. Los lotes que comprar la gente son sorpresa y va dentro lo que acumulan a lo largo del día. Actualmente hay más de 6.000 negocios que ya forman parte de esta iniciativa y han conseguido que no se tiren 2 millones de packs.

