Una aerolínea pondrá camas en la clase turista de un avión para que los pasajeros puedan dormir

Volar en avión no siempre es cómodo ya que cuando es un vuelo largo tener que estar sentado con poco espacio puede hacer que el tiempo se pase muy lento. Cuando estamos en un vuelo la comodidad es imprescindible, pero tenerla en clase turista es algo muy difícil de conseguir ya que los asientos no tienen casi espacio. No hace falta ser muy alto para darte con las rodillas en el asiento de adelante, por lo que estirar las piernas es algo inimaginable cuando estamos en clase turista.

La aerolínea Air New Zeland se ha dado cuenta de esta situación por lo que ha querido crear un nuevo proyecto que ponga fin a esto mediante unas cápsulas que permiten a los pasajeros de clase turista acostarse.

Proyecto Skynest

Esta iniciativa va a poner a disposición este servicio para personas que no se pueden permitir la primera clase debido al desembolso que supone. Este servicio estará disponible en 2024, aunque lleva cinco años desarrollándose para salir al mercado e instalarlo en distintos aviones de la compañía.

Se situarán al final del avión en donde se colocarán dos filas de tres literas apiladas para que haya seis cápsulas que permitirán al pasajero estirarse por completo y descansar del largo viaje que le espera. El servicio contará con colchones, almohadas y ropa de cama, pero además objetos que facilitarán que desconectes de forma adecuada como tapones de los oídos, luz de lectura o carga USB.

En el billete de clase turista no se pagará estos asientos, pero sí que en el momento de usarlos deberás pagar por su uso, aunque aún se desconoce el precio. Cuando hagas el pago podrás estar un máximo de 4 horas y luego se cambiará la ropa de cama y se limpiará el espacio durante 30 minutos.

Inconvenientes

Algunas cosas que no terminan de convencer es que el servicio contará con pocos espacios en comparación con los pasajeros que hay en el avión ya que tienen una capacidad de 248 pasajeros y solo habrá 18 espacios.

