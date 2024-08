Una aerolínea lanza una nueva tarifa plana con vuelos ilimitados: Condiciones y restricciones

El mundo de la aviación ha sido testigo de grandes cambios en las últimas décadas. El auge de las aerolíneas de "low cost" revolucionó la accesibilidad del transporte aéreo, pero ahora las innovaciones van más allá. En este contexto, Wizz Air ha dado un golpe sobre la mesa al lanzar su programa de tarifa plana en España.

El concepto de suscripción "All you can fly" no es del todo nuevo. Varias aerolíneas han experimentado con modelos similares en el pasado, pero la mayoría ha terminado abandonando la idea. Sin embargo, Wizz Air apuesta fuerte por este enfoque, para captar viajeros que buscan flexibilidad y precios asequibles.

La nueva tarifa de Wizz Air permite a los suscriptores reservar vuelos ilimitados dentro de su red internacional, que abarca más de 780 rutas en Europa, Asia y el norte de África. Con un coste anual de 599 euros, el programa ofrece la oportunidad de volar todas las veces que se desee, pagando solo 9,99 euros por trayecto. Esto hace que la oferta sea especialmente atractiva para aquellos que necesitan viajar con frecuencia, ya sea por trabajo o por placer.

Limitaciones de la tarifa plana

Pero como toda oferta, hay detalles importantes que los usuarios deben conocer. El programa viene con ciertas restricciones, comenzando por la obligación de reservar los vuelos dentro de las 72 horas previas al viaje. Además, los asientos están sujetos a disponibilidad, lo que significa que no siempre será posible encontrar plazas para los vuelos más demandados. Y, si bien el coste por trayecto es bajo, el precio no incluye equipaje facturado ni de mano, solo un pequeño artículo personal. Esto puede resultar en gastos adicionales para aquellos que necesitan llevar más que una mochila en sus viajes.

Wizz Air ha limitado el acceso a esta suscripción a 10.000 miembros, lo que ha generado una gran demanda desde su anuncio. De hecho, las suscripciones en España se agotaron poco después de su lanzamiento y tan solo quedan salidas desde otros países como Austria, Bulgaria, Chipre, Hungría o Rumanía, entre otros.

La aerolínea, que opera en varios aeropuertos españoles como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, ofrece conexiones a destinos populares en Europa del Este, Italia y el Mediterráneo, entre otros.

Además, los vuelos reservados con All You Can Fly no se pueden modificar y tampoco es posible cancelar la suscripción antes de que finalice el período de compromiso de la suscripción de 12 meses. La suscripción no se puede transferir a otro pasajero y tampoco se permite reservar billetes para otras personas.

La suscripción se renueva automáticamente cada año pero puede cancelarse dentro del período de cancelación (en un plazo 14 días naturales tras el registro) o antes de que finalice el período de suscripción obligatorio. La venta de asientos disponibles dentro de la suscripción comenzará en septiembre de 2024.