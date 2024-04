Las 10 cosas prohibidas más extrañas de Estados Unidos y una tiene que ver directamente con España

Como bien sabemos, los países son muy diferentes entre sí, de hecho, para viajar a cada uno de ellos necesitamos documentación distinta. Hace unos días os presentábamos el tipo de visado que necesitas en Estados Unidos si viajas por estudio o por intercambio, y hoy continuamos en este país con otros datos que te serán muy útiles si estás pensando vivir allí.

Estas son algunas de las leyes más llamativas de Estados Unidos.

Leer el futuro

Si quieres conocer cómo será tu futuro, no lo podrás hacer en Massachusetts, donde está totalmente prohibido cualquier actividad destinada a adivinar el futuro, como leer posos de café, bolas de cristal, cartas del tarot, astrología y quiromancia

Armas de juguete

Pues sí, aunque sorprenda esta prohibición, desde 2012 no se pueden utilizar en el Strip de Las Vegas armas de mentira, como las pistolas de agua.

Fotocopiar dinero a color

Si alguna vez has jugado con dinero falso o fotocopias de billetes, debes saber que en Estados Unidos no lo podrás hacer. El Departamento del Tesoro estadounidense advierte de esta ley e informa de que cada billete y moneda tiene un código secreto, el Sistema de Disuasión de Falsificaciones, para evitar cualquier estafa.

Jamón serrano

Sin duda, una prohibición que nos afecta a los españoles directamente. En el país americano es totalmente ilegal comprar, vender o importar esta carne, debido a que en los mataderos españoles se incumplen las normas de la FDA.

Jugar a los dardos

En contra de lo que pueda aparecer en algunas series y películas americanas en las que personajes juegan a los dardos, realmente no se puede. Esta ley tiene lugar desde 1987, debido a un hecho bastante triste y trágico que ocurrió. Uno de estos dardos impactó en la cabeza de una niña de 7 años que acabó muriendo, por lo que desde este suceso se prohibió dicho juego.

Tacones de más de 5 cm

Esta ley se lleva a cabo en Carmel, California, y su propósito es evitar tropezar al andar sobre el suelo deformado por las raíces de los árboles.

Relacionarse con piratas

Aunque pueda sonar a algo del pasado, aún en la actualidad está prohibido estar en contacto con cualquier pirata, aunque ni siquiera esté planeando ningún acto de piratería.

Utilizar máscaras

Otra ley llamativa de 15 estados es la que prohíbe la utilización de máscaras. Su propósito es evitar que cualquier delincuente oculte su rostro y sea más difícil su identificación. Se hace especial mención de esta ley cuando tiene lugar alguna manifestación.

Hamburguesas y perritos calientes veganos

Aunque cada vez está más expandida la comida vegetariana y vegana por todo el mundo, en Estados Unidos existe una prohibición de llamar hamburguesas, salchichas y perritos calientes a los alimentos que estén hechos con productos veganos.

Kinder Sorpresa

Sin embargo, nos guardamos lo peor para el final. Debes saber que si vives en Estados Unidos no podrás comer Kinder Sorpresa. Aunque puedas pensar que no existe motivo suficiente para que esté prohibido comer este producto, sí que lo hay. La razón está en que en su interior hay un objeto no comestible, la cápsula de plástico en la que se guarda el juguete.