Viajar a zonas tropicales sin poner en riesgo tu salud: 5 consejos que te serán útiles

Cada vez son más las personas que optan por organizar viajes internacionales que tienen estrecha vinculación con zonas tropicales. A pesar de lo idílico que puede llegar a ser en un primer momento, lo cierto es que si no se toman precauciones puede suponer un riesgo para nuestra salud. Con ciertos consejos a tener en cuenta, puedes disfrutar al máximo de este viaje sin ningún tipo de contratiempo.

¿A qué zonas nos referimos, exactamente?

Estamos hablando de aquellas que están ubicadas entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Es decir, en las que se ubican la gran mayoría de países del sudeste de Asia, África, Centroamérica y Sudamérica.

¿Qué precauciones debemos tomar antes de realizar ese viaje?

Lo principal es organizar este desplazamiento entre 4 o 6 semanas antes del mismo. Al fin y al cabo, vas a tener que vacunarte. De hecho, en ocasiones, algunas de esas vacunas requieren varias dosis. Así pues, te recomendamos que pidas cita en un centro de vacunación internacional y consejo al viajero para que puedas asesorarte de las vacunas que tienes que ponerte y los palazos, y así conseguir una correcta y óptima inmunización.

El paludismo será tu peor enemigo

Es una enfermedad bastante grave que, en alguna ocasión, ha llegado a ser mortal. Ésta se contagia mediante la picadura de un mosquito, el Anopheles. Así pues, si hay riesgo de paludismo en el país que vas a visitar, tienes que ser consciente de los riesgos. Existen fármacos y otras opciones para tratar de evitar esta picadura, cuyas probabilidades pueden ser más o menos elevadas dependiendo de la época del año en el que se realice el viaje.

Lo normal es que estos medicamentos llamados antipalúdicos se tomen antes, durante y después del desplazamiento para evitar cualquier tipo de riesgo. Sea como sea, lo más recomendable es que acudas a un médico especializado para que te recete la medicación y te ordene las pautas necesarias para su consumo.

Destinos tropicales | Pixabay

¿Cómo podemos protegernos durante las vacaciones?

Lo más esencial es evitar las picaduras de mosquitos, en general. La gran mayoría puede llegar a transmitir enfermedades más allá del paludismo, como es el dengue o la malaria. Para ello, te recomendamos que utilices ropa adecuada como manga y pantalones largos, así como un fuerte y efectivo repelente de mosquitos. Es importante que siempre lo apliques después del protector solar, y no al revés. Éste también es esencial, ya que según aumenta la altitud, también lo hace el riesgo de sufrir quemaduras.

No podemos dejar de mencionar las tan temidas diarreas. Para ello, bebe siempre agua embotellada o que haya sido hervida durante 3 minutos como mínimo. Normalmente, las condiciones de potabilidad no son óptimas. En algún país se suele rellenar botellas con agua del grifo, así que cerciórate de que las botellas, antes de abrirlas, están perfectamente precintadas. Además, es importante no utilizar hielo en las bebidas y lavarnos los dientes con agua embotellada.

Es importante recordar que los accidentes y las infecciones también son algo a tener en cuenta. Los animales, como perros, gatos, aves o incluso monos, pueden transmitir enfermedades graves por lo que se recomienda no acariciarlos aunque tengamos muchas ganas de hacerlo. Tampoco se recomienda bañarse en lagos o ríos, y mucho menos andar descalzo en sus alrededores ya que por esas zonas pasean animales que pueden transmitirnos parásitos que entran a través de la piel.

Después del viaje también debes tener precauciones

Si tienes un tratamiento para evitar el paludismo, recuerda terminarlo. No pierdas de vista los posibles síntomas que puedas sentir, desde diarrea persistente o fiebre. Si presentas cualquier tipo de problema de salud, no dudes en acudir cuanto antes a tu médico de confianza para ponerle solución.