El truco de una joven en TikTok para no pagar más por el equipaje

Si hay algo que nos gusta cuando vamos de viaje es encontrar ofertas para volar por menos dinero. Hace unos días os contábamos el truco que se había hecho viral en TikTok para conseguir vuelos a menos de 8 euros y ahora os traemos este, que te cuenta lo que puedes hacer para no tener que pagar más por el equipaje.

Muchas aerolíneas ofrecen alternativas más económicas en sus billetes de avión. Sin embargo, en gran mayoría de ellas el equipaje no suele estar incluido y te hacen pagarlo a parte o apagar algo más de dinero por tu maleta.

Las aerolíneas low cost que tienen un precio de billete más pequeño solo permiten viajar con un bolso de mano o con una mochila, y si deseas viajar con una maleta, aunque sea pequeña, normalmente tienes que pagarla a parte.

Ahora, una usuaria de TikTok llamada Jaumana Belghiti mostró en un vídeo el truco que usó para no pagar más por su equipaje. En el vídeo la joven enseña que se ha puesto cuatro pantalones, uno encima del otro, para no tener que pagar por su maleta.

"Cuando Ryanair piensa que me engañó con sus restricciones de equipaje, pero me voy al aeropuerto en cuatro pantalones", decía la usuaria en el vídeo, que ya tiene más de 880 mil reproducciones.

La joven ha recibido muchos comentarios positivos entre los que destacan algunos que ya han usado este truco. "Simplemente te pones los pantalones antes de abordar y te los quitas en el baño del avión", decía una seguidora.

Por su parte, otra usuaria agregó: "Hago lo mismo este verano, me voy a Reino Unido un mes entero y no pago 70 euros extra por equipaje". Mientras que un tercero dijo: "Yo hago esto, porque si pague siete euros por un pasaje no voy a gastar 25 en equipaje".

