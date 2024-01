¡Organízate! Consejos para viajar más… a pesar de la inflación

Si eres de los que sueña con vivir con la maleta preparada en la puerta para salir volando (o rodando) a la menor ocasión, cabe que estés preocupado por sus posibilidades viajeras en 2024 y es que la subida del coste de la vida (la dichosa inflación) el primer presupuesto que se lleva por delante es que reservamos para el ocio y, muy especialmente, si es ocio viajero ¿cómo hacer frente a este contratiempo tan indeseable como inevitable?

La clave está en dedicar cierto tiempo a la organización, verás que los consejos que vamos a darte para que puedas seguir viajando aunque tu presupuesto haya menguado no son nadar innovador ni sorprendente pero sí una serie de detalles tan importantes que, si logras combinarlos correctamente, cabe que puedas viajar tanto como antes o incluso más.

Organiza tu calendario viajero anual con antelación

Esto significa que ya estás tardando… estamos en enero y cuanto antes pienses dónde y cuándo quieres ir antes podrás reservar tu viaje y, especialmente si se trata de grandes viajes con largos vuelos incluidos, mejor será el precio que puedas obtener; si eres de los que vive al día y no planifica demasiado quizá nunca te haya ocurrido pero a poco previsor que sea seguro que te ha pasado ya eso de ir a la agencia de viajes y, una vez tienes el presupuesto, descubrir que si no lo reservas el mes en curso no te aseguran el precio… y ten por seguro que al mes siguiente habrá subido.

Organiza tu calendario de viajes | Pixabay

Además, organizar un calendario viajero no sólo te permitirá reducir costes sino también te asegura que viajarás más porque tendrás el tiempo, el momento y el presupuesto ya reservado (o planificado).

Viaja en temporada baja

Hay destinos a los que viajar en temporada baja puede casi inaceptable ¿quién querría cambiar un viaje de surf y verano a Cádiz por uno de invierno? O quién querría hacer un viaje a Egipto en pleno verano con el sol del desierto cayendo inclemente sobre su cabeza pudiendo hacerlo en invierno, con un tiempo más soportable… Pero hay otros destinos en los que la climatología importa menos ¿por qué viajar a Londres, a Roma o a París en ese puente o en esa Semana Santa en la que todo el mundo viaja y todo te sale más caro?

Volvemos al primero de nuestros consejos, organízate, organiza tus vacaciones y procura viajar en temporada baja, así podrás ahorrarte dinero en lugar de viajes.

Cíñete a tu presupuesto

Este punto es importante: ten claro cuánto te vas a gastar y sácale el máximo provecho pero no te excedas porque si en tu primer viaje del año te fundes lo que pensabas gastarte el año entero tendrás que conformarte con ver la maleta en la puerta pero lo último que podrás hacer es volver a salir volando.

Elegir destino | Pixabay

Sé flexible y busca vuelos baratos

¿Buscas una escapada para despejar la mente? Es verdad que ese tipo de viajes relámpago no suelen organizarse con antelación pero también es cierto que para ese tipo de viajes puedes lanzarte a aprovechar las ofertas de último minuto aunque ten claro que difícilmente las encontrarás en un puente.

Cuanto más flexible puedas ser en los días y horarios que viajarás, más fácil te resultará encontrar vuelos baratos.

Recuerda que tienes tesoros por descubrir muy cerca de ti

Aun con una planificación perfecta e ideal y con los cinco sentidos puestos en cazar la oferta, el vuelo barato y el hotel chollo está claro que el presupuesto tiene un límite y por eso no queremos cerrar nuestra lista de consejos sin recordarte que quienes tienen alma de viajero suelen estar siempre fantaseando con grandes viajes y tienden a olvidar los tesoros que tienen más cerca, España es un país diverso y atractivo a rabiar que puedes recorrer por carretera, en autobús o en tren disfrutando de pequeñas y sugerentes escapadas.