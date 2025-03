Last call: se acaba la temporada buena para visitar la Patagonia… o Jordania

Todos los lugares del mundo tiene su mejor o peor época para ser visitados pero en algunos casos no se trata de un asunto menor sino de un aspecto esencial por lo extrema de su climatología; cuando las temporadas de lluvias son intensas, cuando llega la época de huracanes allí donde estos son más o menos habituales, cuando las temperaturas bajan o suben más de lo soportable, se nos quitan las ganas de visitar algunos lugares; ¿quién querría visitar Egipto en pleno agosto cuando el calor es literalmente insoportable en Abu Simbel? Sólo quien no tiene otra alternativa; y quien dice Egipto dice Jordania, en particular Petra y Wadi Rum, o, hablando de frío en lugar de calor extremo, la Patagonia tanto argentina como chilena.

En el mes de marzo, cuando el invierno va tocando a su fin en Europa, estamos todavía a tiempo de visitar a una temperatura óptima (casi tan óptima como es posible en lugares de clima extremo) tanto Jordania como la Patagonia, ahora bien, ten en cuenta que estamos en momento Last Call: si no organizas el viaje en un plazo corto de tiempo el frío cerrará algunas zonas de la Patagonia y el calor limitará las horas del día en las que podrás disfrutar de Jordania, en particular de Wadi Rum:

Jordania

Jordania | Pixabay

Entre los meses de marzo y mayo, en primavera, el clima es templado en Jordania y además nos regala estampas preciosas porque sus paisajes son floridos, es verdad que en otoño tenemos otra oportunidad, entre septiembre y noviembre; la ventaja del otoño sobre la primavera es el menor número de turistas y la desventaja son los paisajes que en otoño son un punto menos espectaculares que en primavera; lo que es poco recomendable es visitar Jordania en verano porque los 40ºC en el desierto puede ser, literalmente, un infierno en la tierra; tampoco el invierno es una gran idea, no tanto por las temperaturas como por las posibles lluvias en lugares tan emblemáticos como Petra y Aman, además entonces es prácticamente imposible visitar el desierto Wadi Rum por el frío extremo.

Patagonia

Patagonia | Pixabay

La mejor época para visitar la Patagonia es el verano del hemisferio sur, de diciembre a marzo (de ahí que se te acabe el tiempo…); en marzo los días todavía son largos y el clima todavía cálido, si te adentras ya en el otoño (de abril a mayo) es verdad que gozarás de unos paisajes otoñales increíbles pero el clima enfría a marchas forzadas lo que puede incomodarte, no digamos ya si llegas al invierno del hemisferio sur (de junio a agosto, porque ahí el frío es ya extremo, tanto es así que hay algunos parques de la Patagonia que cierran y otras zonas que se vuelve de acceso muy difícil.