La herramienta de Tripadvisor con la que puedes ver cuáles son los mejores asientos de tu próximo vuelo

Un elemento muy importante de muchos viajes es el vuelo, ya que es el transporte de ida y de vuelta, y en muchas ocasiones es un vehículo en el que pasaréis varias horas sin apenas poder moveros. Recientemente os compartimos 5 claves para conseguir vuelos baratos, y esta vez os vamos a hablar de una herramienta muy útil que podréis utilizar una vez tengáis escogido vuestro vuelo.

En cualquier vuelo, pero sobre todo para viajes largos, la elección de un buen asiento en el avión es imprescindible. Y no, no todos los de la misma categoría son iguales. Asientos no reclinables, localidades en las que la gente se puede dar contra ti al pasar, butacas pegadas al baño… a pesar de pagar lo mismo por todas las butacas, hay algunas que son mucho mejores que otras.

Por esto, SeatGuru (una página que fue adquirida por Tripadvisor en 2007) es tan útil. En SeatGuru podréis buscar vuestro vuelo y os mostrará un mapa del avión completo, con todas las butacas que tiene el propio avión y sus pros y contras, con comentarios de cientos de usuarios.

¿Cómo se usa SeatGuru?

Primero tendréis que acceder a la web, y escoger la opción "mapas de asientos". Al pulsar se despliega una especie de formulario donde podréis rellenar toda la información de vuestro vuelo, especificando la aerolínea y la fecha, o si no sabéis el número exacto del vuelo podéis incluir el origen y el destino, y ahí os dejará buscar el vuestro. Una vez rellenado todo, indicará que confirméis si ese es el avión en el que quieres viajar, y acto seguido desplegará el mapa.

La "calidad" de las butacas se desplegará por colores: