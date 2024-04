Consejos para ir a la montaña con niños

Es posible que, como papá o mamá, te parezca un plan ideal ir a pasar un día a la montaña con tus hijos. Pero también es posible que los niños no piensen de igual modo y para ellos no resulte tan agradable la experiencia si no se tienen en cuenta diferentes aspectos. Ellos pueden cansarse antes o les puede resultar aburrido lo que a los adultos nos fascina. Sin embargo, es tarea de los mayores lograr que el plan les parezca atractivo.

De este modo, cuando de ir a la montaña se trata, son varias las cosas que se pueden hacer para que los pequeños de la casa disfruten. Lo primero es elegir una ruta adecuada para ellos: ni demasiado larga, ni demasiado complicada y, si tiene algún lago o río en el que poder bañarse (siempre que sea verano), mejor.

Además, una vez estéis allí puedes ir explicándole todo lo que vais viendo. Es decir, qué tipos de árboles hay, los animales que viven allí etcétera. Los niños son curiosos, aunque cada uno tiene sus inquietudes. Piensa en qué puede interesarle a tu hijo, hija o hijos y cuéntaselo mientras camináis.

Madre con su hijo junto al río en montaña | Pixabay

Eso no es todo lo que se puede hacer para que un día en la montaña se convierta en un día inolvidable para tus pequeños. También puedes preparar algunas actividades para que a medida que vayáis haciendo la ruta, ellos vayan jugando y se diviertan. Si conoces la zona, quizá puedes preparar un mapa en papel adaptado a sus edades. O quizá una búsqueda del tesoro. Por otro lado, podéis recoger hojas o piñas, por ejemplo, meterlos en una bolsa y llevároslos a casa como recuerdo.

Lo importante es que vayan entretenidos, de manera que también podéis cantar canciones relacionadas con la naturaleza. Pero no olvides que los niños también se cansan, así que es posible que necesiten descansar un poco para comer y reponer fuerzas.

Por último, vamos a darte un par de consejos básicos, pero no por ello menos importantes. Antes de salir de casa debes asegurarte de que las condiciones climatológicas son las idóneas para pasar el día en la montaña con niños. Por supuesto, también debes llevar una mochila con las cosas básicas: comida, agua, crema solar y un botiquín con repelente de insectos, tiritas etcétera. Y claro está, has de vestir a los niños con ropa y calzado cómodo. ¡No olvides ponerles una gorra!