6 formas de viajar gratis por el mundo en 2023

Viajar es, sin duda, uno de los mayores placeres de la vida. Pero en muchas ocasiones no tenemos dinero para poder costearnos el destino que nos gustaría. Sin embargo, hay muchas opciones para poder viajar gratis o por muy poco dinero y desde Viajestic vamos a contarte las que conocemos:

Joven en una estación de tren a punto de viajar | iStock

1. Trabajar en un hotel a cambio de alojamiento

Hay algunas webs como https://www.helpx.net/ que ayudan a buscar trabajo en hostales u hoteles a cambio de alojamiento y comida gratis. Así conocerás el destino al mismo tiempo que aprendes otros idiomas.

2. Alojamiento gratis

Hay algunas webs que te ofrecen el alojamiento gratis, como es el caso de Couchsurfing, donde compartes casa con otros viajeros o el anfitrión; Home Exchange, que es un intercambio de alojamientos: o Trusted Housitters o House Sitting, donde tienes que cuidar a la mascota o las plantas a cambio de poder quedarte en la casa, entre muchos otros.

3. Au Pair

Esta es parecida a la anterior. Un sistema que te permite trabajar fuera de tu país y así mejorar tu idioma hospedándote de manera gratuita en casas de familias o personas que necesitan cuidadores de otros países para sus hijos o mascotas. Algunas webs conocidas son AuPareCare o CulturCare.

4. Viajes sostenibles y voluntariados

Esta modalidad te permite conocer distintos lugares con alojamiento y comida gratuitos siempre y cuando eches una mano en el proyecto en cuestión. Las webs más conocidas son Workaway, el Portal Europeo de la Juventud, Youth.Europa o Helpstay, entre otras.

5. Transporte gratis

Hay algunas ciudades que tienen el transporte gratis o a un precio económico, como es el caso de Madrid con el descuento del Metro o Alemania, donde puedes viajar por su territorio totalmente gratis. Solo tienes que informarte del destino al que vas a ir y sus posibilidades.

También existe una web, llamada Find a crew, que te ofrece viajes gratis en barco a cambio de que formes parte de la tripulación trabajando en distintas labores.

6. Comida gratis

La gran mayoría de países cuentan con aplicaciones donde puedes comer por muy poco dinero para así evitar el desperdicio de comida. Aquí en España tenemos Too Good To Go o Encantado de Comerte, en otros países como Alemania, Suiza, Austria, Bélgica o Países Bajos está el Foodsharing.