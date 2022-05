3 formas de comer gratis en tu próximo viaje

Una vez que has decidido a dónde vas a viajar y dónde vas a dormir, el siguiente paso es planificar cuánto dinero vas a gastar en comida. Y es que a veces por tener el bolsillo vacío nos alimentamos a base de bocadillos y snacks de supermercado y no vivimos la experiencia gastronómica de un viaje al completo.

Foodsharing

Seguro que conoces aplicaciones como Too Good To Go o Encantado de Comerte donde el punto de partida es ahorrar dinero al mismo tiempo que se evita el desperdicio de estos alimentos. Estas aplicaciones están muy bien para el día a día, pero cuando viajas lo que buscas es conocer gente y no perder mucho tiempo pensando en qué vas a comer.

Si viajas a Alemania, Suiza, Austria, Bélgica o Países Bajos, apúntate esta página: Foodsharing. Llevan en activo desde 2012 y tienen más de 200.000 usuarios. Este movimiento pretende reducir el desperdicio alimentario compartiendo excedentes y productos de corta duración con otras personas.

Es una oportunidad fantástica para conocer gente y contribuir a la cocina de aprovechamiento. Sus miembros suelen ser particulares, pero también hay asociaciones y pequeñas tiendas locales.

Colunching

Esta tendencia gastronómica de origen francés despegó hace unos años y, aunque ahora su web ya no esté activa, se ha quedado en el imaginario colectivo. ¿En qué consiste? Se trata de probar comida autóctona pasando un buen rato con desconocidos y surgió para combatir la soledad de comer frente al televisor sin mediar palabra. El mantra no es comer gratis, sino comer juntos.

Actualmente puedes buscar en diferentes foros de Internet y conectarte con estas personas. Generalmente comerás gratis, pero muchas veces el anfitrión te pedirá una pequeña parte de la compra de los alimentos.

Aunque parezca una locura, esta tendencia tiene sus propias reglas: nunca habrá más de ocho comensales por mesa, siempre tiene que haber alguien nuevo y la puntualidad y el compromiso es imprescindible.

Aupair, Helpx o Worldpackers

Aquí el concepto es diferente, no se trata de comer gratis, sino de comer a cambio de tus habilidades. Puede ser desde cuidando niños y mascotas hasta trabajar de voluntariado.

Aupair quizás sea uno de los métodos más conocidos, se parece al clásico babysitting o trabajo de niñero. La única diferencia es que la familia te acoge en su casa, te hace de comer y además te da un pequeño dinero semanal para que disfrutes de la ciudad.

Con esta alternativa no tienes por qué gastar dinero porque lo básico lo tienes cubierto. Es una experiencia enriquecedora, pues durante el tiempo que estés cuidando a los más peques de la casa, también estarás viviendo de lleno la cultura y el estilo de vida de la región que visites.

Helpx y Worldpackers funcionan de forma parecida. Ambas plataformas ofrecen alojamiento y comida a cambio de ayuda. Puedes contribuir tanto cuidando del hogar y echando una mano en una ONG como contribuyendo algunas horas con tus habilidades a un negocio familiar.

Es otra forma de vivir una experiencia inolvidable y conocer a personas de otros lugares sin tener que comerte la cabeza pensando en cómo te vas a administrar para buscar alojamiento y comida.

