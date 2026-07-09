Satélites del tamaño de una caja de zapatos para detectar armas nucleares ocultas

En 1967, en plena Guerra Fría, la militarización del cosmos era un asunto que traía de cabeza a las principales potencias mundiales. Para ello, se firmó el Tratado sobre el Espacio Exterior, un instrumento que desde entonces ha funcionado como el pilar jurídico para evitar el despliegue de armas en órbita. Fue ratificado por 117 países, incluidos gigantes geopolíticos como Estados Unidos, China y Rusia.

Sin embargo, el tratado siempre ha adolecido de un talón de Aquiles flagrante: la falta absoluta de mecanismos técnicos y científicos prácticos para verificar de forma independiente si un satélite ajeno oculta un dispositivo nuclear en su interior. La reciente preocupación de Washington sobre los ensayos de componentes del satélite ruso Kosmos 2553 no ha hecho más que reactivar las alarmas ante un potencial escenario de pulso electromagnético en la órbita baja terrestre.

Un estudio conceptual publicado este miércoles en la revista Nature propone, por primera vez en la literatura científica revisada por pares, una solución a este desafío técnico recurrente. Areg Danagoulian, investigador del Instituto de Tecnologías de Massachusetts (MIT), ha diseñado un modelo matemático que demuestra que es posible cazar la firma radiactiva de un arma termonuclear en el espacio empleando la propia radiación natural del entorno y un microsatélite del tamaño de una caja de zapatos.

El secreto de esta tecnología radica en los cinturones de radiación de Van Allen, franjas magnéticas que envuelven la Tierra repletas de protones de alta energía. Cuando estos protones cósmicos que viajan a velocidades ultrarrápidas impactan contra los materiales de alto número atómico que recubren las armas nucleares (principalmente las pesadas carcasas de uranio que configuran los dispositivos termonucleares) y se desencadena un proceso físico denominado espalación.

Esta reacción balística subatómica arranca un flujo continuo y distintivo de neutrones del propio blindaje del arma, lo que convierte involuntariamente al satélite sospechoso en un faro neutrónico.

Un escudo de diamantes contra el clima espacial

Esta propuesta del MIT pasa por construir un satélite inspector de formato CubeSat, una plataforma modular construida con componentes comerciales ampliamente accesibles en el sector aeroespacial. El corazón del instrumento consta de un sofisticado detector bidimensional de doble plano que combina centelleadores plásticos, capaces de discriminar formas de pulso, y delgadas placas externas de diamante monocristalino.

El entorno de la órbita baja terrestre es extremadamente hostil y está inundado de electrones y protones atrapados que saturarían cualquier lector nuclear convencional. Para superar este obstáculo, el modelo utiliza los detectores de diamante en un régimen de anticoincidencia electrónica.

Al funcionar de forma síncrona con el centelleador interno, las capas de diamante actúan como un veto: si una partícula cargada como un protón del cinturón de Van Allen atraviesa el sensor, este la registra al instante y descarta la señal, permitiendo que solo los neutrones puros procedentes del exterior sean contabilizados como eventos válidos.

A través de densas simulaciones con el kit de herramientas, Danagoulian evaluó el comportamiento del instrumento frente a las órbitas reales de activos espaciales bajo sospecha. Los cálculos indican que el diseño garantiza un diagnóstico estadístico fiable a lo largo de unos días.

Persecución geométrica a cuatro kilómetros de distancia

Para discernir si los neutrones captados provienen del armamento del satélite inspeccionado o si son simples "neutrones de albedo", reflejados de forma natural por la atmósfera superior de la Tierra, el CubeSat operaría como una cámara de dispersión de neutrones.

Reconstruyendo cinemáticamente la trayectoria, el ángulo de colisión y el tiempo de vuelo de las partículas entre los dos planos del detector, el microsatélite puede discriminar con una resolución angular excelente el origen exacto del flujo de neutrones.

El escenario base analizado sitúa al CubeSat navegando en una órbita coordinada directamente debajo del objetivo inspeccionado. En esta disposición geométrica, los neutrones sospechosos llegarían verticalmente desde arriba, mientras que el ruido atmosférico emergería desde abajo.

Con una distancia de separación de 4 kilómetros, un solo CubeSat necesitaría aproximadamente 7,2 días de observaciones continuas para confirmar la presencia de un arma termonuclear no blindada con una probabilidad de detección superior al 99% y una tasa de falsos positivos inferior al 1,1%.

Aproximación teórica preliminar

Este margen de tiempo puede comprimirse drásticamente mediante estrategias en enjambre. El despliegue de una constelación de diez pequeños inspectores rebajaría el tiempo de verificación a solo 15 horas. Si la política internacional y las dinámicas de aproximación orbital permitieran acercar el enjambre a un kilómetro de distancia, la señal neutrónica se multiplicaría por dieciséis, logrando identificar el arma atómica en apenas una hora de observación, el equivalente a un único vuelo de aproximación o fly-by.

Aunque el propio autor advierte de que el estudio es una aproximación teórica preliminar y que futuros desarrollos deberán evaluar el impacto de posibles blindajes de ocultación, el hallazgo dota a la diplomacia científica de una base física viable para que el espacio exterior siga siendo una zona libre de arsenales nucleares.

Referencia:

Areg Danagoulian, "Verification of the Outer Space Treaty with cosmic protons". Nature, 2026.