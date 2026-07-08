Si no se toman medidas, los nuevos casos de cáncer se duplicarán en 2050, según la OMS

Millones de personas se enfrentan a las consecuencias físicas, emocionales y económicas del cáncer, una enfermedad que se cobra más de 26.000 vidas cada día, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con unos 20,6 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes al año, el cáncer sigue siendo la segunda causa principal de muerte a escala mundial, después de las enfermedades cardiovasculares.

Según la organización, para invertir esta tendencia será necesario un cambio fundamental hacia un enfoque centrado en las personas que responda a las necesidades sanitarias y a las experiencias vividas por las personas y comunidades afectadas. Si no se toman medidas urgentes, se prevé que los casos anuales de cáncer aumenten hasta alcanzar casi los 35 millones en 2050.

El Informe sobre la situación mundial del cáncer 2026 de la OMS, elaborado conjuntamente con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ofrece un análisis exhaustivo de los avances en áreas clave como el compromiso político, la prevención del cáncer —en particular mediante el control del tabaco y los programas de vacunación— y la inversión en tratamiento.

Sin embargo, el informe también revela desigualdades persistentes y cada vez mayores en el acceso a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados de apoyo, lo que deja a millones de personas sin los servicios que necesitan. Su análisis muestra que, mientras que el 87 % de las mujeres con cáncer de mama sobreviven cinco años después de su diagnóstico en los países de ingresos altos, solo alrededor del 42% lo hace en los países de ingresos bajos. Menos de uno de cada tres países incluye actualmente la atención oncológica en sus paquetes de cobertura sanitaria universal.

"El cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos. Pero que una persona sobreviva al cáncer nunca debería depender del lugar donde haya nacido o de lo que gane", afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Las desigualdades documentadas en este informe no son inevitables; son consecuencia de decisiones tomadas y pueden revertirse mediante una acción más firme y unificada".

La mayoría de las personas se verán afectadas por el cáncer en algún momento de su vida, ya sea por su propio diagnóstico o por el de un familiar cercano. Más allá de su impacto en la salud, el cáncer sigue siendo uno de los retos más devastadores desde el punto de vista económico y social a los que puede enfrentarse un hogar.

La primera encuesta realizada por la OMS a personas afectadas por el cáncer reveló que al menos el 45% experimenta dificultades económicas, más de la mitad refiere problemas de salud mental y casi todos los cuidadores señalan situaciones de estrés, como la prestación de servicios no remunerados y el aislamiento social.

Tasas de cáncer en las diferentes regiones

La carga del cáncer varía notablemente de una región a otra. En 2024, Asia representó la mayor proporción, con más de la mitad de todos los casos de cáncer (50,7%) y de las muertes (56,5%), lo que refleja su elevada población. Europa soportó una carga desproporcionadamente elevada, con un 21% de los casos mundiales y un 20% de las muertes, a pesar de contar solo con alrededor del 9% de la población mundial. Por el contrario, muchos países de África y algunas zonas de Asia registran una menor incidencia, pero una mortalidad desproporcionadamente elevada.

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Los cánceres de pulmón, próstata y colorrectal se encuentran entre los más comunes en los hombres, mientras que los de mama, pulmón y colorrectal representan una parte sustancial de la carga entre las mujeres.

Casi cuatro de cada diez casos de cáncer en todo el mundo están relacionados con factores de riesgo evitables, en particular infecciones como el virus del papiloma humano (VPH), la hepatitis B y C y la Helicobacter pylori, el consumo de alcohol y tabaco, un índice de masa corporal elevado y la falta de actividad física, lo que pone de relieve el papel fundamental de la prevención.

"Aunque estamos observando reducciones en algunas tasas de cáncer en los países que han aplicado políticas de prevención, los avances han sido demasiado lentos", afirmó Elisabete Weiderpass, directora de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS. "El perfil del cáncer está evolucionando, impulsado cada vez más por el aumento de las tasas de obesidad, inactividad física, dietas poco saludables y contaminación atmosférica. La prevención del cáncer debe seguir siendo una prioridad política".

Avances importantes

El informe señala avances sustanciales en ámbitos políticos clave. El consumo de tabaco ha disminuido un 27% desde 2010, lo que ha contribuido a la reducción de los casos y las muertes por cáncer de pulmón en algunas regiones. Los cánceres relacionados con infecciones también están disminuyendo gracias a la ampliación de la cobertura vacunal y a la mejora del agua, el saneamiento y la higiene (WASH), así como a la prevención y el control de las infecciones.

El compromiso político se ha reforzado: el 82% de los países cuenta ahora con planes nacionales de control del cáncer, frente al 50% en 2010. En los países de ingresos altos, los programas de detección precoz detectan la mayoría de los cánceres de mama y el 74% de las mujeres se ha sometido a pruebas de detección del cáncer de cuello uterino. La innovación científica se está acelerando; los ensayos clínicos registrados han aumentado a un ritmo anual del 7,3% entre 2005 y 2021.

Sin embargo, estos avances no se están traduciendo en medidas que salven vidas al ritmo necesario. Los medicamentos esenciales contra el cáncer siguen estando muy fuera del alcance de muchas personas: la disponibilidad de los 20 medicamentos prioritarios contra el cáncer oscila entre apenas el 9 % y el 54 % en los países de ingresos bajos y medios-bajos, frente al 68% y el 94% en los países de ingresos altos. Y son las personas que viven con cáncer y sus familias quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de estas brechas.

"El cáncer no es solo un diagnóstico médico: afecta profunda e indefinidamente a todos los aspectos de la vida de una persona, así como a la de su familia", afirmó Clarissa Schilstra, superviviente de cáncer infantil y una de las responsables de la encuesta de la OMS. "Instamos a los responsables políticos a que colaboren de forma significativa con las personas afectadas por el cáncer. Al dar voz a nuestras experiencias vividas, podemos contribuir a soluciones más equitativas y eficaces para proteger y promover la vida y el bienestar de las generaciones futuras".

Una estrategia centrada en las personas

El informe supone una importante oportunidad para situar a las personas afectadas por el cáncer en el centro de los esfuerzos de lucha contra esta enfermedad.

Insta a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las instituciones académicas, el sector privado y la OMS a colaborar para ofrecer un enfoque holístico y centrado en las personas a la hora de atender a los individuos y las familias afectados por el cáncer.

Para respaldar esta visión, el informe esboza siete recomendaciones clave y tres cambios estratégicos que deben aplicarse en todos los países y comunidades:

Mejores capacidades: integrar la lucha contra el cáncer en la cobertura sanitaria universal e invertir en capital humano para prevenir y controlar el cáncer;

Mejores protecciones: situar a las personas con experiencia vivida en el centro de los sistemas oncológicos, al tiempo que se refuerza la protección social; y

Mayor valor: armonizar la investigación y la innovación con las necesidades de salud pública y garantizar un acceso equitativo a los avances en la atención basados en el valor.

Las decisiones que se tomen y las medidas que se adopten hoy determinarán la carga del cáncer que soportarán las generaciones futuras. Al adoptar un enfoque centrado en las personas, realizar inversiones estratégicas y sostenidas, y mantener un compromiso inquebrantable con la equidad, los países pueden reducir la carga del cáncer y mejorar los resultados para todas las personas, en todas partes.