La salud del corazón influyó en el riesgo de morir de covid durante la pandemia

El riesgo de ser hospitalizado o morir por covid durante la pandemia fue menor entre los adultos que gozaban de una mejor salud cardiaca. De hecho, un nuevo estudio publicado en The Journal of the American Heart Association señala que estas personas tuvieron la mitad de probabilidades de desarrollar formas graves de la infección.

El trabajo, liderado por la Universidad de Vermont (Estados Unidos), empleó el índice ‘Life’s Essential 8’ de la Asociación Americana del Corazón, que agrupa indicadores como la actividad física, el índice de masa corporal, la presión arterial o el sueño; y demostró que un aumento de 14 puntos en la salud cardíaca reducía un 20 % el riesgo de hospitalización o muerte por esta enfermedad.

Anteriormente, se sabía que las personas con problemas cardiovasculares corrían un mayor riesgo de sufrir una infección grave por covid, pero no se conocía con exactitud la relación entre este órgano y el desarrollo de la enfermedad.

Según informa a SINC el coautor del estudio e investigador de la institución americana, Tim Plante, esta relación es bidireccional: "Las personas con mejor salud cardíaca suelen tener mejores resultados cuando se enfrentan a un nuevo problema médico; pero también es cierto que el virus de la covid afecta al corazón".

Concretamente, los investigadores sabía desde el inicio de la pandemia que la infección con este patógeno se asociaba con un mayor riesgo de problemas coronarios como: infartos, coágulos sanguíneos, insuficiencia cardíaca y miocarditis.

"En Estados Unidos, la covid causó 1,33 millones de muertes en el año de la pandemia, por lo que es fundamental que comprendamos la forma en la que el estado del corazón influye en determinadas infecciones", explica Plante. "Nuestros hallazgos sugieren que el impacto de esta infección podría haberse reducido si la población hubiera gozado de una mejor salud cardíaca antes del brote global", expresa; aunque puntualiza que su trabajo es observacional y no se pueden establecer relaciones de causalidad.

Mejores puntuaciones, menor era el riesgo

En la investigación, los investigadores determinaron la salud cardíaca de 30.000 personas mediante la métrica 'Life's Essential 8' y se convirtieron en los primeros que la emplearon para examinar las relaciones entre la salud del corazón y el riesgo de desarrollar efectos graves de la covid en 2020.

La edad media de los participantes era de 66 años y un 61% eran mujeres. Entre otros datos, el 18% presentó una salud cardíaca alta, el 70% moderada y el 12% baja. Los investigadores documentaron 681 casos graves de covid entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2023.

Los resultados demostraron que los adultos con puntuaciones más altas –es decir, con mejores indicadores– presentaban una reducción del 46% del riesgo de hospitalización o muerte por covid en comparación con aquellos que tenían peor salud.

Además, puntuaciones más altas en variables como actividad física, peso, presión arterial y patrones de sueño se asociaron a un menor riesgo individual.

Estrés cardíaco

Por otro lado, los hallazgos también sugirieron que tener un corazón sano permitió que el cuerpo pudiera lidiar con el estrés de una infección respiratoria como esta.

"La covid es un evento muy estresante para el organismo y las personas con mejor salud cardíaca están mejor preparadas para tolerar las infecciones", señala Plante. "Estos pacientes tienen una mejor reserva fisiológica para hacer frente a nuevas enfermedades cuando surgen, incluida esta enfermedad viral", añade.

De acuerdo con él, la coautora del estudio e investigadora en la Universidad de Columbia (Estados Unidos), Elizabeth Oelsner, advierte que una infección viral es una prueba de esfuerzo para el corazón. "Nuestros resultados revelan que una mejor salud cardíaca –algo que todos podemos trabajar– nos prepara para hacer frente a distintas enfermedades", enfatiza.

Algunos expertos que no participaron en el trabajo, como la investigadora de la Universidad de Northwestern (Estados Unidos) Sadiya Khan, incidieron en la importancia del estilo de vida a la hora de mejorar o empeorar el pronóstico de determinadas enfermedades.

"Los hábitos saludables marcan la diferencia a la hora de prevenir enfermedades cardíacas y, aunque parezca un objetivo vago y lejano para algunas personas, aporta beneficios directos en la prevención de diferentes infecciones respiratorias", opina Khan. Además, la experta destaca que sigue siendo muy relevante la vacunación contra la covid para prevenir complicaciones en personas mayores o con algún diagnóstico de enfermedad de corazón.

Referencia:

Plante. T, et al. Life's Essential 8 and Risk of Severe COVID- 19 Among Adults Without Clinical Cardiovascular Disease: The C4R Study. The Journal of the American Heart Association (2026).