Nuevo positivo por hantavirus en Madrid: hasta cuándo podría seguir apareciendo contagios

El Ministerio de Sanidad comunicó este lunes un nuevo positivo entre los españoles evacuados del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, que guardan cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid desde el 10 de mayo. Este caso ha vuelto a despertar una duda: si llevan semanas en cuarentena, ¿cómo es posible que sigan apareciendo casos?

La respuesta está en el propio comportamiento del virus. El hantavirus puede tener un periodo de incubación largo, de entre una y seis semanas, lo que significa que una persona puede haberse contagiado días antes y no desarrollar síntomas o no dar positivo hasta bastante tiempo después. Por eso, los epidemiólogos siguen vigilando estrechamente a los pasajeros del crucero MV Hondius.

En el caso español, Sanidad fijó el 10 de mayo como "día cero" de la cuarentena, fecha a partir de la cual se cuentan los posibles contactos de riesgo. Desde ahí se estableció un seguimiento de 42 días, el máximo contemplado por el protocolo para cubrir el margen de incubación del virus.

Es decir, todavía podrían aparecer positivos durante las próximas semanas, aunque eso no implica necesariamente nuevos contagios recientes, sino infecciones previas que se manifiestan más tarde. De hecho, las autoridades sanitarias insisten en que detectar estos casos dentro de la cuarentena significa precisamente que el sistema de vigilancia está funcionando. Los pacientes que permanezcan negativos podrán abandonar el aislamiento hospitalario tras 28 días y completar el seguimiento restante en sus casas, siempre bajo control médico.

La fecha clave está alrededor del 21 de junio, cuando se cumplirían esos 42 días desde el inicio del seguimiento fijado por Sanidad. Si no aparecen más positivos entonces, el episodio podrá darse por controlado en España.