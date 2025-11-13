Las personas que no tienen hijos ni desean tenerlos también son comunes en países en desarrollo

Las personas que deciden no tener hijos no son un fenómeno exclusivo de los países ricos. Un nuevo estudio revela que también existen en el mundo en desarrollo, y que su presencia varía notablemente entre países. La investigación, dirigida por Zachary Neal y Jennifer Watling Neal, de la Universidad Estatal de Míchigan (EE UU), se publica esta semanaen la revista PLOS One.

"Queríamos saber si también hay personas childfree —que no tienen hijos ni desean tenerlos— en los países en desarrollo", explica Zachary Neal. "Hasta ahora, casi toda la investigación se había centrado en los países más ricos, donde sabemos que esta población es cada vez mayor".

Para llenar ese vacío, los autores diseñaron un nuevo software para analizar datos del programa internacional Demographic and Health Surveys (DHS), especializado en estadísticas de fertilidad. El equipo examinó información de más de dos millones de personas —incluidas más de 37.000 identificadas como childfree— procedentes de 51 países de ingresos bajos y medios, recopilada entre 2014 y 2023.

Los resultados muestran una amplia variación entre países. En el sudeste asiático, por ejemplo, el 7,3% de las mujeres solteras de entre 15 y 29 años en Filipinas eran childfree, frente al 0,4% en Indonesia. En el conjunto del estudio, Papúa Nueva Guinea registró la proporción más alta (15,6%), mientras que Liberia tuvo la más baja (0,3%).

Desarrollo humano y reproducción

El análisis también encontró una relación estrecha entre la proporción de personas childfree y el nivel de desarrollo humano. En países con puntuaciones bajas, como Chad, apenas el 1% de la población declaraba no querer hijos, mientras que en naciones con mayor desarrollo, como Turquía, la cifra rondaba el 6%.

"Este estudio pone de relieve que las personas sin hijos por elección existen en todas partes, y que esta decisión no se limita a quienes viven en países ricos", afirma Neal. "Esperamos que estos resultados estimulen más investigación global sobre el tema y ayuden a visibilizar las necesidades de esta población, que a menudo pasa desapercibida".

Según el investigador, comprender mejor a las personas childfree también puede contribuir a adaptar las políticas de salud reproductiva y bienestar social. "La decisión de no tener hijos es una elección personal que debería ser respetada y apoyada", subraya Neal.

Referencia:

Neal, Z. P. et al. "Prevalence and predictors of childfree people in developing countries", PLOS One, 2025