El hallazgo de una nueva frontera tectónica en Zambia sugiere el inicio de la fractura de África

Un equipo internacional de científicos ha identificado indicios de que el África subsahariana podría estar comenzando un proceso de fragmentación geológica mucho más profundo de lo que se creía. El estudio, centrado en la región de Zambia, revela que el denominado rift de Kafue no es solo una depresión superficial, sino una fractura activa que ha logrado conectar la superficie con el manto terrestre, situado a decenas de kilómetros de profundidad.

El hallazgo, publicado este martesen la revista Frontiers in Earth Science, se basa en el análisis de gases procedentes de manantiales geotérmicos. Los resultados muestran anomalías en los isótopos de helio que solo pueden explicarse si existe una vía directa de escape para los fluidos del manto a través de la corteza. Este fenómeno podría ser el precursor de una nueva frontera de placas tectónicas que, a largo plazo, reconfiguraría la geografía del continente.

"Las fuentes termales a lo largo del rift de Kafue presentan firmas de isótopos de helio que indican una conexión directa con el manto terrestre, que se encuentra entre 40 y 160 kilómetros bajo la superficie", explica Mike Daly, profesor de la Universidad de Oxford y autor principal de la investigación. Para el experto, esta conexión fluida es una evidencia científica de que el límite de falla del rift de Kafue está activo, lo que implica que el Sistema de Rift del Suroeste Africano también lo está.

Tras la pista del helio primordial

El rift de Kafue forma parte de una zona de fracturas de 2.500 kilómetros de longitud que se extiende desde Tanzania hasta Namibia. Hasta ahora, la comunidad científica sospechaba de su actividad debido a la topografía de la zona y a las anomalías térmicas detectadas, pero faltaba la ‘prueba del algodón’: confirmar la rotura de la corteza.

Para demostrarlo, los investigadores visitaron ocho pozos y manantiales geotérmicos en Zambia, recolectando muestras de gas. En el laboratorio, analizaron los isótopos, que funcionan como huellas dactilares geológicas. Mientras que la corteza terrestre tiene una composición específica, el manto conserva proporciones de helio primordial distintas. Al hallar niveles inesperadamente altos de estos isótopos de origen profundo en las muestras de Kafue, y no en las zonas de control fuera del rift, los científicos confirmaron la fuga de materiales del interior planetario.

Una nueva hoja de ruta para la fragmentación africana

Aunque el Sistema de Rift de África Oriental (donde se encuentra el famoso Gran Valle del Rift en Kenia) es el modelo clásico de ruptura continental, su avance es extremadamente lento debido a las fuerzas de las dorsales oceánicas circundantes que frenan su expansión. El descubrimiento en Zambia plantea una alternativa: el Sistema de Rift del Suroeste Africano posee debilidades estructurales en la corteza que están mejor alineadas con las tensiones tectónicas globales, lo que podría ofrecer un umbral de resistencia mucho menor para una eventual ruptura continental.

"Un rift es una gran rotura en la corteza terrestre que crea subsidencia y una elevación elástica asociada", detalla Daly. "Muchos rifts cesan su actividad antes de llegar a la ruptura total de la litosfera, pero las características de esta región sugieren que podría convertirse en un límite de placa definitivo". Además, el estudio detectó proporciones de dióxido de carbono consistentes con los fluidos del manto, lo que refuerza la teoría de que la zona está en una etapa temprana de rifting que podría derivar en actividad volcánica en el futuro.

Más allá de las implicaciones geológicas a escala de millones de años, el estudio subraya oportunidades inmediatas para la economía local. Los rifts en etapas tempranas, como el de Kafue, son escenarios ideales para la explotación de energía geotérmica y la extracción de gases valiosos como el helio y el hidrógeno, ya que en estas fases iniciales no suelen estar tan diluidos por gases volcánicos como en sistemas más maduros.

A pesar del optimismo de los datos, los autores mantienen la cautela científica. "Este estudio se basa en análisis de helio de un área general dentro de un sistema que tiene miles de kilómetros de longitud", advierte Daly. El equipo ya está trabajando en investigaciones más extensas que se completarán a lo largo de este año para mapear con mayor precisión el alcance de esta herida abierta en el corazón de África.

Referencia:

Daly M. et al, "The Southwestern Rift of Africa: isotopic evidence of early-stage continental rifting".Frontiers in Earth Science, 2026.