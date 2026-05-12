Lo último del brote de hantavirus: un español, positivo tras culminar la evacuación

El MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó ayer lunes rumbo a Róterdam sobre las 19:00 horas (hora canaria) tras finalizar la evacuación de todos sus ocupantes, uno de los cuales, un español ingresado en el Hospital Gómez Ulla, ha dado positivo provisional en la primera PCR.

Las condiciones meteorológicas han obligado a un cambio de planes a última hora y el buque ha atracado durante menos de una hora en el puerto para que desembarcaran los últimos ocupantes. Era peligroso que los pasajeros fueran trasladados en zodiac en pequeños grupos –como se había llevado a cabo hasta ese momento– ante el riesgo de caída al mar y ahogamiento, ya que el fuerte oleaje podía provocar movimientos bruscos.

Con los últimos desembarcos –26 personas que viajan a Países Bajos en dos aviones– concluye la compleja operación internacional que comenzó el domingo a las seis de la mañana (hora canaria) cuando el buque fondeó frente al puerto tinerfeño, y ha concluido unas 40 horas después.

Cuando se cumple una semana desde que la Organización Mundial de la Salud pidiera a España que acogiera al buque afectado por el brote de hantavirus, el MV Hondius ha emprendido travesía esta misma tarde hacia el puerto de Róterdam con 27 tripulantes y un médico de la OMS. Ahora se llevarán a cabo las labores de desinfección del puerto de Granadilla.

Una "actuación rápida" necesaria

En una comparecencia conjunta en el puerto, los ministros de Sanidad, Mónica García; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, han mostrado su satisfacción por la operación.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha subrayado que era necesario actuar con rapidez, como demuestra el caso de la paciente francesa, que se encuentra en estado crítico tras notar los primeros síntomas en el vuelo de repatriación.

El brote de hantavirus ha provocado tres muertes y están confirmados otros cinco casos, al que se ha sumado el positivo provisional de uno de los 14 españoles, que están en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Se trata de un hombre (es uno de los pasajeros, no el tripulante), que se encuentra asintomático y a la espera de la segunda PCR que confirme o no este resultado provisional.

La mujer ingresada en Alicante y otra que guarda cuarentena en Barcelona han dado negativo en las PCR practicadas hasta el momento. Ambas coincidieron brevemente en un avión al que subió la neerlandesa que falleció por el brote tras abandonar el crucero.

Segunda noche de los españoles aislados en el Gómez Ulla

Poco después de que el Gobierno diera cuenta del éxito de la operación, el Ministerio de Sanidad informaba del positivo provisional de uno de los españoles. Está asintomático y ha sido ya trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, a la espera de que en las próximas horas se practique la segunda PCR que confirma el resultado.

Los otros 13 españoles han dado negativo en la primera prueba, y su cuarentena tendrá que volverse a evaluar si finalmente se confirma el positivo, si bien no tendrían que haberse producido contactos en los últimos días.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, afrontan su segunda noche aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.