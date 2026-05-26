El fuego afecta a las dunas y corrales de Marismillas en Doñana, zonas de gran valor ecológico

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha mantenido desplegado durante toda la noche un dispositivo terrestre compuesto por más de 130 efectivos y seis autobombas trabajando para la estabilización del incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en el Parque Nacional de Doñana, que desde que se declarara el domingo a las 18:00 horas permanece activo.

La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha manifestado en su cuenta de Bluesky su preocupación por la situación. Según sus datos, "el fuego afecta a las dunas y corrales de Marismillas en el Parque Nacional de Doñana, zona de gran valor ecológico. Las primeras estimaciones de nuestro Laboratorio de SIG y Teledetección apuntan a unas 400 hectáreas afectadas".

El consejero Antonio Sanz señaló que, aunque el incendio seguía activo, estaba "confinado sin potencial".

Se está a la espera de conocer si esta jornada el comité de dirección del incendio decide incorporar, de nuevo, los medios aéreos a las tareas de extinción, así como la actualización de medios.

La información sobre el incendio facilitada ayer por el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, era que pese a que el fuego seguía activo, estaba "confinado sin potencial".

Estabilización el incendio

Durante este pasado lunes trabajaron sobre el terreno para estabilizar el incendio que aún está activo once medios aéreos y 120 profesionales por tierra, apoyados por nueve autobombas y dos tractores.

Se trata del segundo que se declaró el pasado domingo en pleno parque nacional, después del registrado en el paraje Corral del Félix, que quedó extinguido esa misma jornada.