Los científicos María Victoria Mateos e Ignacio Melero, galardonados en los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2026

La Fundación Lilly ha concedido los Premios de Investigación Biomédica 2026 a la doctora María Victoria Mateos, en la categoría clínica, y al profesor Ignacio Melero, en la categoría preclínica, en reconocimiento a sus contribuciones en la transformación del abordaje del cáncer a través de la investigación biomédica y la inmunoterapia.

En el ámbito clínico, la doctora María Victoria Mateos, ha sido galardonada por sus investigaciones en mieloma múltiple, una enfermedad en la que, según los datos actuales, entre el 60% y el 75% de los pacientes logran respuestas duraderas y control prolongado de la enfermedad gracias a los avances terapéuticos.

Actualmente, Mateos es jefa de la Unidad de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, profesora titular de la Universidad de Salamanca y presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

La investigadora ha liderado estudios que han contribuido a transformar el tratamiento del mieloma múltiple, mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, así como abriendo nuevas vías para la detección precoz, la personalización de los tratamientos y el desarrollo de estrategias terapéuticas con potencial curativo.

Avances en mieloma múltiple

Entre sus líneas de investigación destaca también el estudio del mieloma múltiple asintomático, una fase temprana de la enfermedad en la que aún no existen síntomas, en la que ha demostrado que intervenir antes de la aparición de manifestaciones clínicas puede retrasar la progresión de la enfermedad y abrir la puerta a estrategias con potencial curativo.

Según afirma la propia investigadora, "estamos en la segunda gran era de innovación en el tratamiento del mieloma múltiple, la era de la inmunoterapia". En este contexto, la investigación ha impulsado el uso de estrategias que permiten respuestas cada vez más profundas y duraderas.

Entre sus contribuciones destaca el desarrollo de técnicas para evaluar la enfermedad mínima residual en sangre periférica mediante espectrometría de masas, así como su participación en la incorporación de este marcador como objetivo primario en ensayos clínicos.

Inmunoterapia antitumoral

En la categoría preclínica, el galardón ha sido concedido al profesor Ignacio Melero, por sus contribuciones al desarrollo de estrategias de inmunoterapia capaces de activar el sistema inmunitario frente a los tumores.

Melero es catedrático de Inmunología de la Universidad de Navarra y codirector de Inmunología e Inmunoterapia en el Cima y la Clínica Universidad de Navarra.

Sus investigaciones se centran en avanzar hacia inmunoterapias combinadas cada vez más tempranas, personalizadas y basadas en la biotecnología, con el objetivo de mejorar la eficacia frente a distintos tipos de cáncer.

El investigador ha sido pionero en el desarrollo de estrategias que no solo bloquean los frenos del sistema inmunitario, sino que también buscan activar sus mecanismos de respuesta, explorando nuevas vías para potenciar la acción de las defensas frente a los tumores.

Melero ha señalado que "buscamos estrategias de inmunoterapia combinada cada vez más tempranas, personalizadas y basadas en avances de la biotecnología para enseñar al sistema inmunitario a combatir el cáncer".

"A menudo se habla de quitar los frenos al sistema inmunitario, pero nosotros llevamos muchos años estudiando también cómo pisar el acelerador", añade.

El investigador también prevé un aumento significativo del impacto de estas terapias en los próximos años, al afirmar que “dentro de 10 años veremos que donde ahora beneficiamos al 30% de los pacientes, estaremos beneficiando a entre el 50% y el 70%”.

La Fundación Lilly concede estos premios con el objetivo de reconocer trayectorias científicas de excelencia en investigación biomédica clínica y preclínica, destacando su contribución al avance del conocimiento y a la mejora de la práctica médica.