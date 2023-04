El ayuno intermitente puede empeorar la fertilidad

El ayuno intermitente se ha señalado como positivo para la salud. Según varios estudios, puede beneficiar a las personas en riesgo de diabetes y aumenta la esperanza de vida en invertebrados. Sin embargo, algunas investigaciones limitan su eficacia a la hora de perder peso, comparado con las dietas tradiciones.

De lo que apenas hay información es sobre cómo los animales que ayunan manejan los recursos y cómo estas decisiones afectan a las supuestas compensaciones entre el crecimiento, la reproducción y la calidad de los gametos. Estas compensaciones causadas por el ayuno se han hallado en invertebrados, pero faltan datos sobre vertebrados.

Un nuevo estudio, liderado por la Universidad de Anglia Oriental de Reino Unido (UEA), demuestra que la alimentación con tiempo restringido en las hembras de pez cebra (Danio rerio) deteriora la calidad de los óvulos. Asimismo, los machos también mostraron una reducción de la velocidad espermática con esta práctica.

Alexei Maklakov, coautor del trabajo en la UEA, explica: "El ayuno restringido en el tiempo es una pauta de alimentación que limita el consumo de alimentos a determinadas horas del día. Es una tendencia muy popular en el ámbito de la salud y la forma física, y la gente lo practica para perder peso y mejorar su salud". "Queríamos averiguar más sobre cómo este tipo de dietas pueden afectar a la fertilidad en un organismo modelo", añade.

Para ello midieron cómo machos y hembras asignan recursos al sustento de su cuerpo frente a la producción y mantenimiento de esperma y óvulos, y la calidad de su descendencia.

Los resultados del nuevo estudio recalcan la necesidad de tener en cuenta el impacto sobre la reproducción y recomiendan una evaluación cuidadosa de los efectos del ayuno intermitente sobre la fecundación.

Un efecto que se mantiene en el tiempo

Otro de los hallazgos significativos de este trabajo es que los efectos negativos sobre la calidad de los óvulos y el esperma continúan cuando estos animales vuelven a niveles normales de consumo de alimento.

El equipo de investigadores afirma que, aunque el estudio se realizó en peces, sus conclusiones ponen de relieve la importancia de considerar no solo el efecto del ayuno en el peso y la salud sino también en la fertilidad que presentan este tipo de dietas.

Edward Ivimey-Cook, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UEA, señala: "Lo que hemos descubierto es que el ayuno restringido en el tiempo afecta a la reproducción de forma diferente en machos y hembras. Una vez que los peces volvieron a su horario normal de alimentación, las hembras aumentaron el número de crías que producían a costa de la calidad de los huevos, lo que se tradujo en una reducción de la calidad de la descendencia".

"Se necesita más investigación para entender cuánto tiempo tarda el esperma y la calidad de los óvulos en volver a la normalidad después del período de ayuno", concluyen.

Referencia:

Edward Ivimey-Cook et al. 'Fasting increases investment in soma upon refeeding at the cost of gamete quality in zebrafish'. 'Proceedings of the Royal Society B'. (2023)