El fósil de un nuevo género de topo plantea nuevos escenarios evolutivos

Un equipo liderado por el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) ha descrito un nuevo género y especie de topo, hasta ahora desconocido para la ciencia, que vivió en el Plioceno (etapa entre hace 5,33 y 2,59 millones de años).

En el estudio también han participado la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-CERCA).

El fósil de la nueva especie, bautizada como Vulcanoscaptor ninoti (el excavador del volcán del Camp dels Ninots), se ha localizado en el yacimiento paleontológico del Camp dels Ninots (Caldes de Malavella, Girona), uno de los enclaves clave para conocer la fauna de hace más de 3,5 millones de años.

El esqueleto conserva la mandíbula con la dentición completa, parte del tronco y varios huesos de las extremidades anteriores y posteriores, muchos de ellos en conexión anatómica. Esta preservación excepcional es muy poco habitual en pequeños mamíferos como los topos, lo que convierte este ejemplar en uno de los más antiguos y completos conocidos hasta la fecha en Europa.

La investigación, publicada en la revista Scientific Reports, ha sido liderada por Adriana Linares, investigadora predoctoral en la Universitat Rovira i Virgili y en el IPHES-CERCA, y Marc Furió, profesor del Departamento de Geología de la UAB e investigador del ICP-CERCA. Este ejemplar representa el fósil de topo más completo del Plioceno europeo y proporciona información valiosa sobre la historia evolutiva de los tálpidos.

Trabajos de excavación de los restos de Vulcanoscaptor ninoti en el yacimiento del Camp dels Ninots. Momento del hallazgo. / IPHES-CERCA | Gerard Campeny

Una conexión evolutiva inesperada

El análisis anatómico y filogenético ha revelado que Vulcanoscaptor ninoti pertenece al grupo de los Scalopini, una tribu de topos que actualmente solo habita en América del Norte y algunas zonas de Asia. Este hallazgo en el Plioceno del sur de Europa plantea escenarios evolutivos y paleogeográficos mucho más complejos de lo que se pensaba.

"A pesar de su morfología claramente adaptada a excavar, este topo está estrechamente emparentado con especies norteamericanas de los géneros Scapanus y Scalopus, lo que indica una historia evolutiva mucho más compleja de lo que se había considerado para estos animales", explica el doctor Furió. "Su presencia en Europa sugiere la existencia de migraciones transcontinentales de topos en el pasado, en contra de la idea de que son mamíferos con escasa capacidad de dispersión".

Ayuda de tecnología 3D

El fósil se encontraba parcialmente incrustado en un bloque de sedimento muy compacto y fue extraído íntegramente durante la excavación. Para estudiarlo con detalle sin dañarlo, se aplicó un escaneo de microtomografía computarizada (micro-TC), que ha permitido realizar una reconstrucción digital tridimensional del esqueleto con gran precisión.

"Gracias a la micro-TC hemos podido analizar estructuras muy pequeñas y delicadas, como las falanges o los dientes, que difícilmente podrían haberse estudiado sin este tipo de tecnología", explica Linares. "Esto nos ha permitido identificar rasgos anatómicos únicos e integrarlos en un análisis filogenético sólido, que ha confirmado la adscripción del nuevo taxón al grupo de los Scalopini".

Las partes conservadas incluyen la mandíbula completa con dentición, el radio, la ulna y el húmero del brazo derecho, parte de la cintura escapular, los metacarpos, varias falanges, la tibia y el peroné fusionados, una falange posterior y diversos huesos del pie. Esta conservación extraordinaria ofrece una oportunidad única para comprender la anatomía funcional de este topo y sus adaptaciones ecológicas.

Adaptado para nadar

El fósil fue descubierto en 2010 durante las excavaciones sistemáticas en Ca n’Argilera, uno de los sectores del Camp dels Ninots, donde se trabaja de forma continuada desde 2003.

La estructura del antebrazo y las extremidades anteriores del ejemplar muestra un alto grado de adaptación a la vida subterránea. El húmero es muy robusto, con crestas bien desarrolladas y grandes superficies de inserción muscular, mientras que las falanges apuntan a una gran eficacia excavadora.

"Sin embargo, el hecho de que este ejemplar se conservara en sedimentos lacustres y en posición lateral plantea la posibilidad de que también tuviera alguna capacidad de desplazamiento acuático", señala la autora principal del estudio. "Aún no podemos afirmarlo con certeza, pero existen otros topos modernos altamente excavadores que también son buenos nadadores".

Un yacimiento único en Europa

El yacimiento paleontológico, situado en el municipio de Caldes de Malavella (La Selva, Gerona) se encuentra en el interior del cráter de un mar volcánico del Plioceno, posteriormente rellenado por sedimentos lacustres depositados en condiciones anóxicas. Este entorno ha generado unas condiciones de preservación excepcionales que han permitido conservar un registro fósil rico, continuo y extraordinariamente bien conservado.

La secuencia sedimentaria contiene una gran diversidad de restos de vertebrados (grandes mamíferos, microfauna, aves, anfibios, reptiles y peces), macrorestos vegetales, polen y microorganismos. Destacan especialmente los esqueletos completos y en conexión anatómica de grandes mamíferos como Stephanorhinus jeanvireti, Alephis tigneresi y Tapirus arvernensis, este último representado por múltiples individuos de diferentes edades, con un alto valor morfológico y tafonómico.

Referencia

Linares-Martín, A., Furió, M., Gómez de Soler, B., et al. (2025). "An unexpected Scalopini mole (Talpidae, Mammalia) from the Pliocene of Europe sheds light on the phylogeny of talpids". Scientific Reports (2025).