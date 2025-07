Lo que los gatos nos pueden enseñar sobre la covid persistente

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es una enfermedad grave e históricamente mortal en gatos, causada por un coronavirus. Se comporta en muchos aspectos como las infecciones graves por este tipo de virus en humanos, con inflamación generalizada y disfunción inmunitaria crónica.

Un equipo de la Universidad de California en Davis (Estados Unidos) ha desarrollado una terapia celular que, en combinación con fármacos antivirales, ayuda al sistema inmunitario de los gatos a recuperarse y reducir la inflamación sistémica. Los detalles de la investigación se publican en STEM CELLS Translational Medicine.

Según los investigadores, este hallazgo, además de avanzar en el tratamiento de gatos con PIF, ayuda a comprender mejor virus similares en humanos, como es el caso de la covid persistente.

"Aunque la PIF es específica de los gatos, los paralelismos entre esta enfermedad y las infecciones graves por coronavirus en humanos como la covid son sorprendentes", dice a SINC Amir Kol, investigador de la UC Davis y autor principal del estudio. "Esto le confiere un valor único para explorar posibles tratamientos que puedan servir de base a la medicina humana".

Infección de células intestinales

El coronavirus felino infecta las células que recubren los intestinos del gato y, en general, solo causa problemas estomacales leves. Pero en algunos gatos, una mezcla de factores genéticos y ambientales puede alterar el comportamiento del virus, permitiéndole infectar las células inmunitarias y propagarse por todo el organismo.

Así, el virus puede convertirse en PIF húmeda, en la que se acumula líquido en el pecho o el vientre, o en seca, en la que no se acumula líquido, pero la inflamación sigue afectando a los órganos. Ambos tipos de peritonitis felina provocan fiebre, inflamación generalizada, problemas en múltiples órganos y una disminución de células inmunitarias importantes. Se calcula que afecta a alrededor del 2% de los gatos, sobre todo a los gatos jóvenes de refugios o criaderos.

Aunque existe un antiviral que cura a una mayoría de los gatos, llamado GS-441524, el equipo de la universidad estadounidense observó que algunos seguían teniendo ganglios linfáticos agrandados después del tratamiento, lo que ocurre cuando parte del sistema inmunitario sigue activo. Es decir, incluso después de que los gatos se recuperasen, su sistema inmunitario seguía trabajando horas extras, de forma similar a como algunas personas experimentan covid persistente después de recuperarse.

"A pesar de que se trate la infección con antivirales, a menudo el sistema inmunitario no vuelve a la normalidad o a donde estaba antes de la infección", explica Amir Kol, investigador de la UC Davis y autor principal del estudio.

Terapia con células madre

Por eso, el equipo diseñó una terapia que combina fármacos antivirales y células estromales mesenquimales (MSC, por sus siglas en inglés), un tipo de células madre adultas que se encuentran en tejidos como la médula ósea y son capaces de generar células de diferentes tipos. En el ensayo, un grupo de felinos que estaban enfermos previamente recibió la terapia y otro placebo.

"Como era de esperar, todos los gatos sobrevivieron porque el tratamiento antivírico es eficaz para eliminar el virus", afirma Kol. "Pero definitivamente vimos evidencias de recuperación inmunológica en aquellos gatos que fueron tratados con MSC en comparación con los que no".

Los autores descubrieron que los gatos tratados tenían menos células inmunitarias T y B excesivamente activas (que pueden causar sobrecarga del sistema inmunitario) y más células T reguladoras (que ayudan a calmarlo). Otras pruebas confirmaron que esta terapia ayuda a las células inmunitarias agotadas a recuperarse y, posiblemente, a formar células de memoria a largo plazo que protejan al organismo en el futuro. Así, el tratamiento se consideró seguro y sin efectos secundarios graves.

El trabajo apunta a que este hallazgo no solo es importante en el tratamiento de gatos con PIF, sino que revela posibles vías de tratamiento para la covid persistente, que tiene un mecanismo similar.

"Es importante comprender que muchos animales de compañía padecen enfermedades similares a las humanas", dice Kol. "La medicina veterinaria es una plataforma maravillosa para llevar a cabo ciencia traslacional que ayude tanto a las mascotas como a los humanos".

Referencia:

Amir Kol et al. "MSC Therapy Improves Immune Recovery in a Feline Model of Severe Coronavirus Infection". STEM CELLS Translational Medicine (2025).