Los artículos científicos firmados por mujeres tardan más tiempo en revisarse

Los artículos de investigación firmados por mujeres pasan más tiempo en revisión que los de investigadores hombres, en concreto, entre un 7,4 y un 14,6% más. Esta es la conclusión de un estudio publicado este año en la revistaPLOS Biology.

El trabajo, liderado por un equipo de la Universidad de Nevada (Estados Unidos), ha llegado a esta conclusión tras revisar más de 7,75 millones de artículos biomédicos y ciencias de la vida publicados en miles de revistas científicas.

"Para cada artículo, calculamos el tiempo que el artículo estuvo en revisión, es decir, el tiempo transcurrido entre que el artículo se envió a la revista hasta que el artículo fue aceptado por esta", explica a SINC David Álvarez-Ponce, investigador español de la universidad estadounidense y primer autor del estudio.

Los análisis estadísticos mostraron que los artículos con una mujer como primera autora pasaron más tiempo en revisión que los artículos cuyo primer autor es hombre.

Esta tendencia también se observa en artículos cuyo autor responsable de la correspondencia con la revista es mujer, en aquellos cuyos primer autor y autor responsable de la correspondencia son mujeres, y en los firmados por equipos compuestos exclusivamente por mujeres.

Los resultados se mantuvieron consistentes cuando se tomó también en cuenta la fecha de publicación, la longitud del artículo, su legibilidad, el número de coautores, el campo de estudio, el país o territorio en que se hizo la investigación, o incluso todos estos factores combinados.

Las publicaciones son clave para la financiación

En el artículo, los autores señalan que, dado que las publicaciones son un factor clave para los investigadores que solicitan plazas y financiación para continuar con sus investigaciones, tiempos de revisión más largos experimentados por las mujeres pueden ayudarnos a entender por qué, de media, las investigadoras publican un menor número de artículos al año que sus homólogos masculinos.

Además, destacan que una posible solución a este fenómeno sería utilizar la técnica de revisión por pares de doble ciego, donde los revisores desconocen la identidad de los autores de los artículos que revisan o la institución en la que trabajan.

Entre las causas de la brecha, los autores sugieren varias teorías. "Puede que los editores y revisores estén sesgados contra las mujeres o contra las instituciones en las que trabajan, o el tipo de investigación que hacen", dice Álvarez-Ponce.

El investigador también señala que las científicas pueden tener, de media, más ocupaciones aparte de la investigación que los científicos. "Estas ocupaciones son tanto en casa como en el trabajo con más carga docente o de administración", puntualiza.

Los autores también barajan que detrás de este fenómeno puede haber un mayor "perfeccionismo" y duda del trabajo propio, el llamado "síndrome del impostor", que podría hacerles tardar más en enviar sus trabajos revisados.

"Además, de primeras se espera que los hombres, de media, tengan más experiencia investigadora. Esto suele ocurrir porque la representación de las mujeres en el mundo académico ha ido aumentando apenas en los últimos años y las mujeres tienden a abandonar el mundo académico con mayor probabilidad que los hombres", añade.

Disparidad en algunas disciplinas

No obstante, en algunos casos se observó una tendencia contraria, donde los artículos de mujeres tardaban menos en ser aceptados, y fue en los campos catalogado como 'Salud de la Mujer' y 'Biología'.

"No sabemos todavía por qué ocurre esto", reconoce Álvarez-Ponce. "Inicialmente consideramos la hipótesis de que la brecha de género en el tiempo en revisión de los artículos sería menor en aquellas disciplinas en las que las mujeres están mejor representadas. Sin embargo, al hacer los análisis vimos que la brecha de género en el tiempo en revisión de los artículos en un campo concreto no dependía del nivel de representación de las mujeres", señala.

Es decir, los resultados mostraron que un mayor porcentaje de mujeres no se traducía en tiempos de revisión más similares entre artículos firmados por ellos o ellas. Las causas de estas diferencias entre disciplinas, dice el investigador, se deben seguir investigando.

"Tal vez podríamos aprender de esos campos en los que la brecha de género en el tiempo en revisión es menor o incluso inexistente, por ejemplo, exportando elementos culturales de estas disciplinas al resto. En realidad, esto da esperanzas de que la brecha de género en este proceso pueda reducirse en el futuro", añade.

Referencia:

David Álvarez-Ponce et al. Biomedical and life science articles by female researchers spend longer under review. PLOS Biology(2026).