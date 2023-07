WhatsApp: mantener el anonimato en los grupos será cada vez más difícil

Usar WhatsApp es algo habitual para la mayoría de españoles, nuestro país es uno de esos donde son mayoritarios los usuarios de esta app frente a otras de mensajería. Y muchos de nosotros directamente prescindimos de incluso de añadir una foto de perfil para preservar nuestra privacidad o anonimato, sobre todo en los grupos. No añadir una foto de perfil puede contribuir a que el resto de usuarios de un gran grupo, o sobre todo una comunidad, no sean capaces de reconocer si somos nosotros quienes hemos escrito un mensaje. Pero el cambio que ahora llega a WhatsApp va a conseguir que esto ya no tenga el efecto deseado.

WhatsApp modificará los perfiles de manera automática

Cuando no tenemos una foto de perfil, en un grupo los demás ven el icono en blanco cuando escribimos algo. Aunque en el caso de las versiones de escritorio se muestra igualmente nuestro nombre, aunque esto es algo que podemos cambiar cuando queramos, o si directamente no nos tienen en la agenda solo verán el número de teléfono. Y si no se añade foto, será más difícil reconocernos.

EL caso es que ahora, cuando nuestra foto de perfil esté vacía y solo tenga esa silueta de personaje en blanco, WhatsApp la va a sustituir directamente por un fondo de color la inicial de nuestro nombre, sea cual sea. De esta manera seremos más reconocibles para el resto de integrantes del grupo o de la comunidad. Por tanto, no deberíamos volver a ver una imagen en blanco de perfil al chatear con estos usuarios.

Eso sí, para que se muestre la inicial el contacto debe tener un nombre, de lo contrario debería aparecer simplemente el número de teléfono, e ignoramos lo que aparecería directamente en el perfil en este caso. En cualquier caso, esta novedad ha llegado a los primeros usuarios de la beta en la versión 2.23.15.9 de WhatsApp para el sistema operativo de Google. Cuando instalemos esta versión, es muy posible que ya veamos esta funcionalidad en acción. Para ello, deberíamos ir a un grupo en el que sepamos que hay alguien que normalmente no tiene foto de perfil.

Si al entrar vemos que esta ha cambiado por la inicial de color, es evidente que habremos recibido la nueva funcionalidad de la que os hablamos aquí y que han desvelado desde WaBetaInfo. Nosotros de momento hemos podido acceder a este tipo de contactos, pero no hemos visto cambios reseñables. Solo vemos que el icono sin imagen de perfil se muestra de un color diferente en cada caso, sin inicial. Aunque puede tener sentido, ya que no son contactos que tengamos en la agenda. Por lo que otra de las variantes de visualización en estos casos sería la de mostrar el icono sin foto de perfil con un color diferente para cada uno de esos perfiles sin foto, para poder reconocerlos.