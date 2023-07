WhatsApp estrena más novedades para iniciar sesión en otros dispositivos

El código QR es un fiel compañero de los usuarios de WhatsApp. Todos sabemos que, si queremos utilizar la app en un dispositivo diferente, es necesario escanear un código QR para poder utilizarlo. Pero eso poco a poco va a ir desapareciendo, tal y como hemos conocido ahora. Y es que, aunque lo habíamos visto ya en las versiones móviles, ahora le llega el turno a la que utilizamos en los navegadores web, que ahora serán mucho más sencillos de utilizar, como vamos a poder comprobar a continuación.

Nuevo método de identificación

Como sabéis, para acceder a WhatsApp en otro dispositivo es necesario que escaneemos un código QR, ya que, al hacerlo, se sincronizan ambos dispositivos y es posible cargar los chats en la versión web, de escritorio en Windows o Mac, e incluso en otros móviles o tabletas. Pero esto no siempre es operativo, ya que nos obliga a tener que estar abriendo la cámara para poder escanearlo, algo que no siempre es posible según nuestra situación.

Pues bien, ahora esto no es necesario, porque, aunque se sigue sugiriendo que se escanee el código QR, a su vez, y como gran novedad, vemos en la parte inferior un nuevo botón que sirve para “enlazar con el número de teléfono” y que básicamente lo que hace es enviar a nuestro teléfono un código de 8 dígitos. Una vez que lo recibamos, hay que introducirlo en el campo disponible, y por tanto, sin haber escaneado el código, acceder a nuestra cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. Esto se ha estrenado en la versión beta 2.23.14.18 de WhatsApp para Android.

Nueva interfaz

Junto con esta novedad hemos conocido otra característica que empieza a llegar a la app de Meta, concretamente a su versión de iOS, que se entiende se extenderá rápidamente a las demás versiones de la aplicación en otros sistemas operativos. Y es que ahora podemos ver cómo algunas tarjetas con mensajes tienen ahora un diseño translúcido, que nos permite apreciar lo que hay detrás en el fondo de pantalla del chat.

Este es un aspecto meramente estético, pero que sin duda nos parece bastante llamativo, y que nos avanza por dónde va a evolucionar el diseño de la aplicación de mensajería, con un aspecto más cuidado que el que hemos visto hasta ahora. En la imagen compartida por WabetaInfo vemos cómo detrás de estas tarjetas se puede ver el fondo de pantalla del chat, aunque con un cierto efecto de desenfoque.

De todas maneras, no es un efecto que se aplique a todas las tarjetas de mensaje que vemos en le chat. En este caso se puede apreciar que se aplica sobre las tarjetas de mensajes en los que se nos notifica que ha habido cambios en los términos de seguridad del chat, o con otros contactos. En cambio, en el las tarjetas con mensajes no tienen ningún tipo de transparencia. No sabemos si será así para siempre o si de momento se trata de un cambio de diseño que irá por fases, y llegando por tanto a diferentes áreas del chat.