WhatsApp: así podrás desenfocar imágenes en el PC y personalizar videollamadas con avatares

La app de mensajería sigue inmersa en numerosas actualizaciones, que nos traerán funcionalidades cada vez más interesantes al día a día de la app. Ahora hemos conocido dos que sin duda nos parecen de lo más interesantes, y que nos va a dotar de mucha más libertad cuando se trata de editar imágenes o mostrar nuestra identidad en una videollamada, algo bastante habitual dentro de la app de mensajería. Vamos a conocer esas novedades, que podrían estrenarse en las próximas semanas.

Nueva herramienta para el editor de fotos

Como sabéis, hay otras apps que ya nos ofrecen la posibilidad de desenfocar una foto a nuestro gusto. Normalmente esto se hace para poder ocultar la identidad de una persona, o de un objeto, tal como un coche, difuminando así su matrícula. En esta ocasión hemos conocido que las versiones beta de la aplicación de mensajería están introduciendo esta nueva herramienta, que permite contar con la posibilidad de difuminar la imagen fácilmente. Esta ahora se deja ver en la parte superior del editor, donde se muestra entre los iconos de recortar imagen o de deshacer los cambios.

Esta tiene la forma de una gota, y básicamente cuando la activemos, desenfocará todo allá por donde pase nuestro dedo en la imagen. Por tanto, será sencillo difuminar el rostro de una persona, una matrícula o lo que haga falta. Ya no será necesario tener que estar añadiendo emojis encima de estos para preservar la identidad, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. A diferencia de Signal, no parece de momento que vaya a existir una herramienta que reconozca automáticamente los rostros y los difumine, sino que todo el proceso será manual. No hay que descartar que esto llegue en versiones más avanzadas de esta herramienta.

Avatares para videollamadas

Como sabéis, las videollamadas en WhatsApp son ahora más multitudinarias que nunca. De hecho, vimos hace unas semanas cómo la app de mensajería anunciaba que los participantes en una videollamada ahora crecían hasta un máximo de 32 participantes. Y claro, si participan tantos, va a ser muy difícil que alguien nos reconozca. Al menos ahora sabemos gracias a la versión 2.22.15.5 de la beta de Android que es más sencillo que nunca poder darle una apariencia diferente a nuestro usuario dentro de una videollamada. Porque en la imagen compartida por WabetaInfo se puede apreciar que cuando estemos dentro de una videollamada, tendremos un nuevo botón en el que podremos cambiar a nuestro avatar.

Y es que esto lo que viene a anticiparnos es que habrá un editor de avatares en el futuro. Tanto es así que incluso podremos enviar nuestros propios avatares a otros usuarios de la aplicación. Y luego aplicar estos a nuestro perfil mientras estamos en eventos multitudinarios dentro de la aplicación, como puedan ser videollamadas donde sea difícil poder apreciar quiénes están hablando con nosotros. Sea como fuere parece una novedad que tardará en llegar, y en pleno desarrollo, por lo que no deberíamos esperarla en el medio plazo desde luego.