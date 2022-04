El truco oculto de WhatsApp para darle formato a la letra sin usar símbolos especiales

En WhatsApp, existen algunas funciones que quedan fuera de nuestro alcance hasta que no las descubrimos por casualidad o hasta que alguien nos las muestra. Por ejemplo, configurar la calidad de las fotos que enviamos a través de los chats o elegir qué contactos no podrán conocer nuestra última conexión. Ahora, otra funcionalidad que acabamos de descubrir es dar formato a la letra (negrita, cursiva...) sin necesidad de utilizar símbolos especiales como los asteriscos o el guión bajo. Ya no son necesarios.

Con unos pocos clics puedes cambiar el formato cuando te interese, ya que en muchos momentos necesitamos destacar una frase o palabra en el texto y se nos puede olvidar qué tipo de símbolos especiales había que utilizar. Por eso, esta nueva forma de hacerlo resulta de lo más sencilla y rápida. Si quieres saber cómo se hace, pon atención al vídeo.

Cómo dar formato a las palabras en WhatsApp

Lo primero que tenemos que hacer es meternos en WhatsApp y en la conversación donde nos gustaría mandar el mensaje. Ahora, introducimos el texto a enviar y seleccionamos la palabra o la frase que queremos que vaya en cursiva, en negrita, tachado o monoespaciado.

Una vez que tenemos hecha nuestra selección, nos aparecerá un pequeño menú con diferentes opciones. Una de ellas será tres puntos verticales donde debemos pulsar. También es posible que en lugar de estos puntos te aparezca la opción "Más". Aquí también podrás elegir el formato de tu texto seleccionado. Esto puede variar en función de si estás utilizando un dispositivo Android o Apple.

Cuando ya hayas escogido el formato, obtendrás en el espacio donde tienes escrito tu mensaje, una vista previa sobre cómo quedará el texto cuando lo envíes. Ahora solo falta enviarlo y la persona en cuestión lo recibirá con el formato escogido.

