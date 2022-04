WhatsApp para Windows, ¿qué significa el icono verde del micrófono?

La forma de comunicarnos ha cambiado con la llegada de los teléfonos móviles en un principio lo hizo de tal manera que podíamos atender a una llamada desde cualquier lugar donde nos encontráremos. Más tarde con los SMS con los que no solo podíamos enviar mensajes, sino que también podíamos enviar y recibir fotos e imágenes. Y más recientemente con las aplicaciones de mensajería instantánea, que nos permiten mantener conversaciones en tiempo real a través de mensajes de texto o notas de voz.

Este es el significado del micrófono verde en las notas de voz

La principal ventaja de estas aplicaciones es la instantaneidad de en la comunicación, podemos intercambiar en tiempo real y de forma fluida mensajes con uno o varios interlocutores a la vez, sin necesidad de estar en una llamada de teléfono. De aquí que hayan ido surgiendo una variedad de iconos con los que podemos saber en que estado se encuentran los mensajes, fotos o notas de voz. Las aplicaciones de mensajería instantánea han sabido adaptarse a las necesidades de los usuarios y podemos hacer usos de estas en sus versiones de escritorio, como es el caso de WhatsApp, de la que te vamos a hablar a continuación y en la que cada icono tiene su significado y podemos obtener información con solo mirar los chats.

Uno de los iconos que podemos ver en la versión para Windows es el icono en forma de micrófono que aparece junto a las notas de voz. Este podemos verlo en sus dos versiones azul y verde. Mientras que el icono Azul nos indica que hemos escuchado el mensaje y verde es el indicador de todos lo contrario. Si encontramos un micrófono de color verde junto a una nota de voz en un chat de la versión para Windows, esto significa que aún no hemos escuchado el contenido de la misma y por lo tanto no conocemos el mensaje que contiene. Una vez pulsamos sobre esta y reproducimos el mensaje, este cambiara de estado y de color convirtiéndose en un micrófono de color azul.

Estos iconos no son públicos, solo tenemos acceso nosotros ya que el resto de los usuarios no pueden ver si has escuchado o no sus notas de voz, todo lo contario que ocurre con los mensajes de texto, las imágenes o los vídeos, los cuales podemos saber si han sido recibidos y leídos por los iconos de check que aparecen junto a los mensajes. Un check gris nos indica que el mensaje ha llegado a su destinatario. El doce check gris, nos indica que la persona a la que lo hemos enviado, ha recibido el mensaje en su teléfono pero que aún no lo ha leído. Y por último, un doble Check azul, nos indica que el mensaje ha sido visto por la persona o personas en cuestión. Una sencilla y gráfica forma de reconocer rápidamente si hemos atendido o no a los mensajes que han grabados y nos han enviados por nuestros contactos. Lo cual nos ayuda a saber si tenemos mensajes pendientes de escuchar.