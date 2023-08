Los SMS tienen los días contados en Facebook Messenger

La mensajería SMS nos lleva acompañando muchos años, décadas en realidad. Y hace ya mucho tiempo que dejaron de ser un medio de comunicación relevante. La llegada de los smartphones y apps como WhatsApp acabaron para siempre con estos mensajes como estándar, y muchos años después del comienzo del declive hemos ido conociendo algunas situaciones que nos han invitado a pensar que el fin de este formato de comunicación está cerca.

Adiós a los SMS en Messenger

Ha sido la propia Meta la que ha anunciado que la app de mensajería de Facebook dejará de ser compatible con los mensajes SMS dentro de muy poco. Será concretamente el 28 de septiembre cuando estos mensajes dejen de ser compatibles con la app de mensajería. Como suele ser habitual, esta información se ha dejado ver en la página dedicada a soporte de la aplicación, donde se ha especificado esta fecha para el fin de la compatibilidad.

La página de soporte de Messenger | Meta

Según la red social, a partir de esa fecha no será posible enviar este tipo de mensajes en los móviles Android a través de la red social de Meta. Pero, ahora bien, ahí se acaba todo, y no vamos a tener ningún problema más con estos mensajes, ya que la limitación solo afecta a la aplicación de Messenger, que es la que en realidad pierde la compatibilidad con ellos, y no el sistema operativo Android, que va a seguir contando igualmente con esos SMS como siempre.

Y es que podremos seguir leyendo y componiendo mensajes de este tipo tanto en Android como en iOS con las apps de teléfono de los fabricantes, tanto Apple y Google, como de otros que también cuentan con sus propias aplicaciones para hacer llamadas y leer mensajes de texto. Algo que no nos debe extrañar, porque al fin y al cabo el uso del SMS es mínimo, y por tanto lo más lógico es que las grandes tecnológicas opten por otro tipo de apps a la hora de desarrollar nuevas características.

Un método del gusto de los hackers

Seguramente esta prohibición también tiene cierto sentido si nos fijamos en las implicaciones de seguridad que tienen los SMS. Como sabéis, estos se suelen usar para verificar cuentas, y en los últimos tiempos se han convertido en una presa más o menos fácil para los amigos de lo ajeno, que buscan interceptarlos para poder suplantar cuentas.

Además, en los últimos años para combatir fraudes con mensajes premium de tarificación especial, gigantes como Google han delimitado mucho los permisos alrededor de estos mensajes, para que no puedan ser objeto de abuso o de estafa. Muchos desarrolladores con malas intenciones han usado estos mensajes para hacer su agosto con la publicidad mediante SMS. Y por tanto cada vez son menos populares entre muchos desarrolladores.

Google está apostando deliberadamente por el RCS en lugar de por el SMS, que es un tipo de mensaje enriquecido, más parecido a los que enviamos mediante WhatsApp, y por eso se entiende que el SMS cada vez esté más arrinconado en las apps más importantes.