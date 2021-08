Ya puedes descargar la beta de WhatsApp para un ordenador con Windows o MacOS

WhatsApp está monopolizando la actualidad en estas últimas horas, concretamente en lo que ha transcurrido este pasado fin de semana, con interesantes noticias. No solo hablamos del desarrollo de una nueva versión de la app para tabletas, sino también del estreno de la versión beta de las adaptaciones a escritorio de WhatsApp, tanto de las versiones con Windows como las que cuentan con MacOS, el sistema operativo de Apple. Parece que los de Facebook se están tomando en serio contar con versiones de escritorio bien desarrolladas, contando ahora también con un programa beta al que vamos a poder apuntarnos todos.

Se estrena la versión beta para ordenadores

Hasta ahora hemos contado con versiones beta accesibles en nuestros móviles, sobre todo en el caso de Android, donde el uso de esta es masivo por parte de miles de usuarios, que cuentan con las novedades de la aplicación antes que nadie. En el caso de de iOS es una beta mucho más limitada, en la que participan muchas menos personas, pero que está ahí activa igualmente. En este caso hemos conocido que WhatsApp ha lanzado dos nuevas versiones beta de su aplicación de mensajería. Una de ellas se puede descargar para dispositivos con el sistema operativo Windows y el otro para MacOS, el sistema operativo para ordenadores Mac.

La versión con la que se ha estrenado esta beta para los ordenadores de sobremesa es la 2.2133.1, que es de donde partirá esta nueva beta para dispositivos de sobremesa. Esta nueva versión llega con una interesante novedad, como es la grabación de notas de voz y la revisión de estas antes de enviarlas a nuestro interlocutor. Esta funcionalidad ahora está disponible para los usuarios que participen en la beta de ambos sistemas operativos. Lo mejor es que ya podemos descargar esta beta para ambos sistemas, y comenzar a disfrutar de todas estas nuevas mejoras en la app de mensajería antes que nadie. Para ello solo hay que descargar cada una de las versiones en los respectivos sistemas operativos, a partir de los siguientes enlaces:

En ambos casos la descarga pesa alrededor de 100 megas, por lo que no es especialmente pesada. Una vez instalada entraremos de lleno en el programa de beta, y tendremos las principales novedades de WhatsApp para escritorio a nuestra disposición de manera temprana. Si os interesa participar en esta beta os recomendamos que descarguéis e instaléis cuanto antes estas versiones en vuestros ordenadores.

Ya que existe el peligro de que se agote el cupo de participantes que haya marcado WhatsApp, y ya no sea posible participar en ella. Así que mientras puedas, aprovecha la ocasión e instala de inmediato esta versión. Eso sí, debes saber que será una versión potencialmente más inestable que la que sueles disfrutar en tu móvil, la estable nos referimos. No obstante, los que utilizamos a diario la beta para móviles, no hemos notado mucha diferencia de funcionamiento respecto de la versión estable, así que, salvo problemas puntuales, no debería pasar nada al respecto.