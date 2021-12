¿Problemas al usar WhatsApp en tu móvil OnePlus? Ya hay una solución

Miles de millones de personas en todo el mundo ya se han acostumbrado a utilizar a diario WhatsApp, como su principal herramienta de comunicación con otras personas. Y cuando esta no funciona, parece que el mundo se reduce a la mínima expresión. Y eso es lo que están sufriendo muchos usuarios de los móviles OnePlus, una de las firmas más populares de la gama media y alta. Se han reportado numerosos problemas con WhatsApp en los modelos que utilizan OxygenOS, que es la capa de personalización de la marca a nivel global, por ejemplo, en España. Ahora parece que por fin estos problemas van a tener solución.

¿Qué está pasando?

Pues bien, el problema no era menor, porque según lo que hemos conocido ahora precisamente gracias a una actualización de OxygenOS es que los usuarios de numerosos modelos de la marca no han podido utilizar WhatsApp en los últimos días, no al menos como deberían. Porque lo que ha ocurrido es que no han podido enviar ni recibir mensajes multimedia, con fotos o vídeos adjuntos. Esto como es lógico solo les ha permitido enviar mensajes de texto, y se han perdido todos los demás mensajes que nos hayan enviado con algún elemento multimedia, por ejemplo, una felicitación navideña.

¿Y cuál es la solución?

La firma china, conocedora del problema, ahora le está dando solución. Y lo hace con varias actualizaciones para sus móviles, actualizaciones de su capa de personalización OxygenOS. Concretamente han sido los modelos OnePlus 7, 7T, 7T Pro, OnePlus 8, 8 Pro y OnePlus 8T, los que están recibiendo una nueva versión del software del sistema para precisamente resolver estos problemas. De hecho, en el changelog que les llega a los usuarios que han tenido la fortuna de recibir la actualización, la marca dice literalmente que “se ha resuelto el problema de que WhatsApp no puede enviar y recibir mensajes multimedia”

Por tanto, si tienes un móvil de OnePlus, y estás experimentando algún tipo de problema de este tipo con WhatsApp, tendrás que esperar a ver en la lista de actualizaciones los siguientes números de compilación. La 11.0.5.1 para el OnePlus 7, o la 11.0.12.12 para los OnePlus 8. Con estas actualizaciones se resuelven los problemas de la app de mensajería en estos teléfonos. No es la primera vez, ni será la última que nos demos de bruces con este tipo de problemas en un móvil. Y es que recientemente conocíamos algo parecido con los iPhone, que estaban teniendo los mismos problemas para poder utilizar WhatsApp.

OnePlus 8 Pro | OnePlus

La realidad es que este problema también se ha resuelto con una actualización, que es como normalmente se solucionan este tipo de cosas. Y la pregunta es si le tocará o no a tu móvil pasar por alguno de estos problemas, sino cuándo, porque es de lo más habitual que ocurran este tipo de cosas. Así que si tienes un OnePlus, actualiza ya a la última versión de OxygenOS, incluso si no tienes problemas de este tipo, ya que esta actualización por ejemplo incluye el parche de seguridad del mes de diciembre, tanto o más importante que la propia actualización de OxygenOS.