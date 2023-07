El nuevo diseño de WhatsApp va llegando a más usuarios

La app de Meta sigue lanzando interesantes actualizaciones donde no solo contamos con más funciones útiles y versátiles, sino que además poco a poco va puliendo el diseño de la aplicación para que sea más sencilla y agradable de utilizar. En esta ocasión estamos viendo cómo un cambio de diseño se está expandiendo poco a poco entre muchos usuarios de las versiones de Android más recientes. Vamos a conocer los detalles sobre este nuevo despliegue de WhatsApp, que está llevando a más usuarios unos cambios que si bien no son espectaculares, sí que vamos a notar cuando abramos de nuevo la app.

Cambios sutiles en el diseño para adoptar el nuevo Material Design

Es lo que hemos visto en los móviles de algunos usuarios de la versión beta de la aplicación, entre los que nos encontramos afortunadamente. Al abrir en los últimos días la app nos hemos dado cuenta de algunos cambios interesantes. En la barra inferior, por ejemplo, hemos visto cómo los botones para acceder a las llamadas y los estados se han intercambiado de lugar. Estos últimos se encuentran ahora los segundos por la izquierda, mientras que las llamadas ahora son las últimas, y se ubican en la parte derecha.

Pero hay nuevos cambios, como el nuevo botón para crear un nuevo mensaje, que ahora tiene un diseño más refinado aún. Este pasa a contar con una caja cuadrada de esquinas redondeadas, en lugar de ser totalmente redondo. También vemos cómo el icono pasa del color blanco al negro sobre el verde. Esto último solo ocurre cuando tenemos el modo oscuro activo, si no es así se conserva la combinación de colores original.

Estos cambios han comenzado a mostrarse a algunos usuarios en la versión 2.23.15.24 de la beta para Android. Por tanto, si no pertenecemos a este programa no vamos a tener la posibilidad de ver ya los cambios y nos tocará esperar todavía unas semanas hasta que llegue a todos. Estas novedades en el diseño responden a la voluntad de Meta de que esta app de mensajería tenga un diseño más acorde con las directrices en este aspecto de Google.

Y es que su Material You es un diseño que han ido asimilando poco a poco todos los fabricantes de móviles Android, de tal forma que la mayoría de capas de personalización y apps del sistema operativo han ido adoptando de una manera u otra este lenguaje de diseño. No son cambios revolucionarios ni mucho menos, pero sí interesantes de conocer para que no nos pillen por sorpresa cuando lleguen a todos los usuarios.

WhatsApp sigue trabajando en muchas funciones interesantes, y quizás una de las más esperadas por los usuarios tiene que ver de nuevo con el modo multidispositivo. Y es que hemos visto cómo además de poder llevar la misma cuenta de WhatsApp en varios móviles, vamos a poder hacer lo contrario, tener varias cuentas de la app de mensajería disponibles en un solo teléfono. Sin duda cambios en la buena dirección que hacen de esta app algo cada vez más completo frente a su feroz competencia.