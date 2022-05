Instagram tomará prestada una de las mejores funciones de TikTok

Si hay algo que nos ha gustado de TikTok desde que esta app llegó al mercado, ha sido sin duda su sencilla interfaz. Esta ha permitido disfrutar de sus vídeos con una sencillez sin precedentes, que es la que se ha ganado sin duda el gran favor del público. Disfrutar de sus vídeos a verdadera pantalla completa es algo que nos ha hecho disfrutar mucho de miles de vídeos en los últimos meses, algo que ya le han copiado otras redes sociales. Los Reels de Instagram no son otra cosa que una copia de los vídeos de TikTok, y parece que ahora la red social de Meta va a ir más allá y copiar este mismo formato a su contenido estrella.

Interfaz a pantalla completa

El principal contenido de Instagram desde sus inicios ha sido la fotografía. Esta app permitió a muchos aficionados convertirse en célebres fotógrafos por la combinación de filtros que podían añadir a sus fotografías, y porque era más sencillo que nunca compartirlas con millones de usuarios. Ahora la red social de Meta está trabajando en una nueva interfaz que la hará mucho más parecida a TikTok. Eso es al menos lo que ha anunciado la propia red social a sus seguidores, que ahora saben que las fotos que publiquen también se van a poder ver a un tamaño mayor.

El mensaje de vídeo en el que se ha compartido esta novedad, nos muestra una captura de cómo se verán en el futuro las fotos dentro de la app de mensajería. Y como podemos observar, las fotos se mostrarán igual que los vídeos, ocupando no solo todo el ancho de la pantalla, sino también la práctica totalidad de la vertical de la interfaz de Instagram. Lógicamente en el ejemplo se muestra un casi ideal, con una imagen vertical que se adapta perfectamente al feed de Instagram y no deja mostrar otra publicación. Como sabéis, lo habitual es que ahora según sea de grande la pantalla, podamos ver varias publicaciones a la vez.

Pero de esta forma lo normal sería ir pasando de una publicación a otra, indistintamente de si se trata de una foto o un vídeo, deslizando hacia arriba la pantalla. Sería algo así como las fotos que se comparten en historias, donde el texto se sobreimprime encima de la imagen compartida, y esta ocupa toda la pantalla. Por tanto, el cambio será drástico en el feed cuando estos cambios lleguen a todos. De momento, tal y como ha anunciado la red social, se trata solo de una prueba que poco a poco va a ir llegando a un número limitado de usuarios de la red social.

Son cambios que podrían venirle muy bien a la red social, para ganar en dinamismo, pero nos da la impresión de que no serán cambios que sienten bien a todo tipo de publicaciones. Dependerá sobre todo de la forma en que estos se adapten a otros formatos de fotografía, no solo a los verticales, ahí es donde se demostrará si es verdaderamente necesaria o no.