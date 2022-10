Instagram: caída mundial y cierre aleatorio de cuentas

Nuevo lío a nivel mundial relacionado con Meta. Si la semana pasada era WhatsApp la app que se caía por completo durante varias horas, ahora es Instagram la afectada. Pero esta vez parece más grave, ya que la red social no solo ha dejado de funcionar, sino que también muchos usuarios están viendo cómo muchas de sus cuentas están siendo cerradas o desactivadas. Esto añade cierto dramatismo a la situación, ya que a la imposibilidad de poder publicar nada se une todo el engorro que supone el recuperar una cuenta cerrada o inactiva, algo que muchas veces hemos podido comprobar que es todo un calvario.

Instagram no funciona

Lo que nos encontramos al abrir Instagram es que las imágenes de los posts que no hemos visto hasta ahora no se pueden cargar. Algo que es lógico, ya que al caerse los servidores de Instagram, no es posible actualizar los contenidos.

Un cierre de cuenta aleatorio | Tecnoxplora

Por lo que entra dentro de lo normal. Lo más grave en este caso es que los usuarios, una gran parte de ellos se están encontrando con que sus cuentas han sido cerradas. Muchos han pensado en un primer momento que habían violado alguna normal de la red social, o que directamente les habían hackeado, pero nada más lejos de la realidad.

Sin duda está siendo lo más grave de todo, el cierre de cuentas indiscriminado que se está viviendo en la red social. Es algo que está pasando en todas las regiones, de hecho tenemos personas cercanas que con un par de cuentas en Instagram han visto cerrada una de ellas, mientras que otros con más cuentas las mantienen intactas. Sinos fijamos en Downdetector podemos apreciar que los fallos que está dando Instagram se están produciendo a nivel mundial y por supuesto son generalizados en España. Es de esperar que se haya producido algún problema en los servidores de Meta que alojan a la red social, pero lo que es llamativo es el cierre masivo de cuentas dentro de esta.

Muchos usuarios se están viendo desconcertados al recibir un mensaje de que su cuenta había sido cerrada por violar las condiciones de privacidad de la red social, cuando simplemente estaban ojeando sus feeds y las publicaciones de sus contactos en la red. Una caída que puede ser especialmente dura para muchos usuarios que esta noche de Halloween iban a sacarle partido a sus cuentas con fotos y vídeos de esta celebración. No obstante de momento todo son especulaciones, porque la realidad es que la caída y la suspensión de cuentas no ha tenido respuesta oficial por parte de la red social, sino que se ha propagado por las demás redes sociales que sí están funcionando normalmente.

De momento no se ha detectado un patrón por el que se pueda entender el por qué del cierre de las cuentas, sino que parece algo totalmente aleatorio. En nuestro caso, personas cercanas a las que se les ha cerrado la cuenta no había hecho ninguna publicación ni interacción con la red social en muchos días por lo que parece algo sin un patrón definido. Todo parece apuntar a algún tipo de fallo en los servidores de Instagram que podría haber afectado a los algoritmos que monitorizan el cierre de las cuentas.

Instagram está investigando qué ocurre

La red social ha querido transmitir a sus usuarios un mensaje de tranquilidad. Ha utilizado otra plataforma, Twitter, para contar lo que está ocurriendo en sus servidores: "Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias".

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo utilizar un Reel de Instagram en los estados de WhatsApp paso a paso