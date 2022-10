Cómo utilizar un Reel de Instagram en los estados de WhatsApp paso a paso

Instagram sigue siendo una de las redes sociales más populares, y aunque no deja de introducir nuevas funciones y herramientas, siempre vamos a querer algo más. Los Reels son una de sus últimas incorporaciones a la plataforma, y hay que reconocer que han sido todo un éxito, de forma que hasta han conseguido tener su propia sección dentro de la aplicación.

En ocasiones, es probable que te encuentres con algún Reel que te parezca espectacular, y quieras compartir más allá de Instagram, pues por ejemplo, te gustaría tenerlo en tus estados de WhatsApp. Por desgracia, no hay una herramienta que te permita llevar este contenido de forma directa.

Pero no te preocupes, pues ambas aplicaciones tienen algunas herramientas que te permitirán publicar ese Reel de Instagram en tu estado de WhatsApp. Y para que no pases mucho tiempo tratando de lograrlo, te vamos a dejar con el paso a paso para conseguirlo a continuación:

Publica en Reel de Instagram en tus estados de WhatsApp

WhatsApp | Unplash

Como te indicamos, utilizaremos herramientas de las dos aplicaciones, aunque estas no fueron creadas con este objetivo, nos serán útiles para conseguir nuestro objetivo, y no te llevará mucho tiempo. Sigue los siguientes pasos:

Lo primero que debes hacer, es entrar en Instagram y buscar el Reel que quieres compartir.

Ahora, pulsa sobre los conocidos tres puntos verticales que tienes en la parte derecha de la pantalla, y se abrirá un menú.

Cuando veas las opciones que ofrece, busca Guardar en el dispositivo , y en cuestión de segundos se almacenará en la galería de tu dispositivo.

, y en cuestión de segundos se almacenará en la galería de tu dispositivo. Hecho esto, sal de la aplicación Instagram, y dirígete a tu WhatsApp, donde tendrás que dirigirte al apartado de estados que tienes en la parte superior central.

Ahora, en la parte inferior, verás que tienes un icono en forma de cámara, pulsa sobre este.

Cuando se abra la cámara, verás que en la parte inferior de la pantalla tienes una lista de imágenes recientes de tu galería, y la primera de ellas será la del Reel que acabas de descargar. Selecciónalo, y se abrirá en grande. Ya solo quedará escribir un texto si lo deseas, y publicarlo como harías normalmente.

Como habrás podido comprobar, es un proceso de lo más sencillo para llevar a cabo y que no te llevará mucho tiempo. En el caso de que no aparezca el Reel recién descargado porque has recibido fotos desde algún grupo de WhatsApp o conversación, por ejemplo, bastará con entrar a la galería pulsando en el icono con forma de foto en la parte inferior izquierda de la pantalla, y seleccionar el vídeo que quieres publicar.

