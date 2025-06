Copiar texto en WhatsApp dejará de ser un dolor de cabeza muy pronto

Desde luego es una de las cosas más molestas de WhatsApp, llevar a cabo una acción tan cotidiana como copiar texto. Algo que afortunadamente dejará de ser tan problemático en el futuro, tal y como hemos conocido ahora gracias a una de las últimas novedades que han llegado a la aplicación. Y es que algo tan básico en una aplicación de mensajería como copiar texto, puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Parece que por fin desde Meta han entado en razón, y aplicado el sentido común a una misión tan básica.

Ahora es más fácil copiar el texto

Como sabéis, actualmente, cuando se trata de copiar texto, la acción no es tan sencilla e intuitiva como parece. Y es que actualmente para ello nos toca copiar todo el texto del mensaje de una vez, y no podemos seleccionar solo una parte de este. Incluso en algunas ocasiones, no aparece tan siquiera el icono de copiar texto, y tenemos que pulsar los tres puntos verticales en la parte superior para que aparezca la opción de copiar el texto.

Pues bien, en una de las últimas versiones de la beta de la aplicación, muchos usuarios se han topado con la buena nueva, una manera más sencilla de copiar texto de la app. Ahora lo que podemos hacer es algo tan corriente como pulsar prolongadamente sobre el texto, y ahí es cuando nos encontraremos con la posibilidad de seleccionar solo parte del texto, como en cualquier otra aplicación, deslizando los dedos para seleccionar una porción más o menos grande de texto.

Y es que parece mentira que esto no fuera posible hasta ahora en la aplicación, ya que teniendo el botón de copiar más o menos accesible, siempre nos ha tocado copiar el mensaje de texto por completo. Es curioso que esto es algo que hemos podido hacer también con la propia multitarea de Android 15, donde podemos seleccionar cualquier texto que aparezca en la pantalla precisamente desde este lugar del sistema operativo.

Esta función ha aparecido de momento en la versión beta de la aplicación, concretamente en la versión 25.16.81 de iOS, en la conocida TestFlight. De momento en nuestro caso, con la versión de la beta de Android más reciente, la función no está disponible todavía. Es de esperar que llegue pronto también al sistema operativo de Google, y que en cuestión de semanas lo haga para todos los usuarios. Desde luego parece mentira que hayamos tenido que esperar tantos años para poder disfrutar de una función tan básica y esencial como esta en una aplicación donde precisamente el texto es su centro neurálgico.

Y es que cuando se trata de copiar texto no tiene ningún sentido que haya que hacerlo primero de todo el mensaje, cuando hay algunos que pueden llegar a tener decenas o cientos de palabras, lo que termina siendo todo un quebradero de cabeza. De esas cosas que imaginamos que ocurren por una buena razón técnica que no alcanzamos a entender.