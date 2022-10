Cómo hacer un remix de tus Reels en Instagram

Pasan los años, llegan nuevas aplicaciones y redes sociales, e Instagram sigue siendo la indudable vencedora. Esto se debe a que, desde su llegada, no ha dejado de innovar y añadir nuevas funciones para el disfrute de sus millones de usuarios, los cuales no dejan de aumentar día a día.

Claro que no siempre han sido originales, sino que en varias ocasiones han tomado ideas de apps rivales, como Snapchat y TikTok, las cuales trató de adquirir, y ante la negativa, no dudó en llevar lo que estas ofrecían a su plataforma, como las Historias y chats de Snapchat y los Reels de TikTok. Pues bien, llega una nueva función a la plataforma, la cual no es precisamente idea original, sino que viene también desde TikTok.

Si ya usas esta red social, o lo has hecho alguna vez, puedes que hayas visto lsu función Duo. Un usuario publica un vídeo, y permite a otros que le puedan hacer un Duo o no, lo cual es poner el vídeo original junto al que grabe el nuevo usuario. Pues bien, ahora Instagram presenta Remix, una nueva forma de poder interactuar a través de estos vídeos con más personas.

Y efectivamente, esta imita a la función Duo, lo cual es sin duda una buena forma de hacer vídeos originales, ya que ofrece la oportunidad de crear contenido diferente. En función del vídeo que tomes para hacer un Remix, podrás hacer una coreografía conjunta, responder y mucho más.

No solo podrás hacer el Remix que quieras con los más famosos creadores de contenido, sino también con tus amigos, lo cual puede ser incluso mejor si os ponéis de acuerdo para hacer un tipo de vídeo en particular.

Instagram | Pixabay

Un tipo de vídeo que ahora es una gran tendencia es el de actuación, por lo que podéis tratar de improvisar vuestros propios guiones y obtener así el contenido más original.

Aprende a usar Remix Reels, la nueva función de Instagram

Como siempre en Instagram, los pasos que vas a tener que seguir para poder crear esta clase de vídeos son pocos, ya que se trata de una nueva herramienta de lo más intuitiva. Si es la primera vez que vas a hacer un Remix Reels, te dejamos con los pasos a seguir:

En primer lugar, entra en Instagram, y pulsa en el botón que te lleva a la sección de Reels.

Cuando estés aquí, elige el Reel con el que vas a querer grabar tu vídeo.

Ahora, pulsa sobre los tres puntos que tienes en el vídeo.

Verás que aparece una pequeña venta, donde tendrás que seleccionar Crear remix de reel.

Hecho esto, es momento de empezar a pasarlo realmente bien grabando tu vídeo hasta que quedes contento con el resultado, para a continuación publicarlo en tu Instagram.

Cómo activar y desactivar la nueva función de Remix Reels

Al igual que en TikTok, Instagram tiene sus herramientas de privacidad. Esto quiere decir que puede que te encuentres con Reels a los cuales no les puedes hacer un remix. Esto se debe a que el usuario que ha creado un vídeo no quiere que nadie pueda interactuar con él con esta herramienta. Y evidentemente, tú puedes hacerlo mismo, si subes un Reel a tu perfil de Instagram y no quieres compartir su uso, te mostramos cómo hacerlo con los siguientes pasos:

Cuando estés en Instagram, ve a la Configuración.

Pulsa ahora sobre el apartado de Privacidad y elige la opción Reels y Remix.

Lo único que vas a tener que hacer es desactivarla para que así no se puedan utilizar tus vídeos y listo.

Aunque hayas desactivado esta función, debes saber que el resto de usuarios podrá seguir viendo con normalidad tu contenido. Además, en el caso de que tengas tu cuenta privada, no será necesario que desactives la función, ya que igualmente no podrán hacer un Remix con tu Reel.

