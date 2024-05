Instagram: cómo guardar las fotos originales que haces con su cámara

Una de las redes sociales más populares entre los usuarios es Instagram. a través de esta podemos acceder a millones de fotos y vídeos, así como publicar nuestro propio contenido para compartirlo con nuestros seguidores. Además de subir contenidos desde nuestras galerías, también podemos grabar vídeo y hacer fotos directamente desde la app. Si quieres guardar las fotos sin editar que saques con la cara desde Instagram en tu biblioteca o carrete, así puedes hacerlo.

Guarda las fotos que saques en Instagram en tu carrete

Además, se pueden subir contenidos, podemos sacar fotos directamente con la cámara desde la aplicación y subirlas sin editar o hacerlo directamente usando los filtros que nos ofrece la red social. Aunque de forma predeterminada no se guardan las imágenes originales, por lo que una vez editadas y subidas no podemos acceder a la foto original. Hasta ahora todas las Instantáneas sacadas desde la red social no se guardaban en ningún parte, solo en nuestro feed, por lo que si queríamos hacer uso de estas en otras aplicaciones no nos quedaba otra que compartirlas desde la aplicación con la pérdida de calidad que esto supone.

Guardando fotos originales de Instagram | TecnoXplora

Algo que podemos cambiar activando un ajuste disponible dentro de las opciones de configuración de la propia aplicación. Un ajuste que de forma predeterminada se encuentra desactivado pero que podemos cambiar siguiendo estos sencillos pasos.

Solo tenemos que abrir la app en cualquiera de nuestros dispositivos,

Pulsar sobre nuestra foto de perfil en la esquina inferior de la pantalla.

A continuación, pulsa sobre el icono de las tres rayas en la esquina superior derecha de la pantalla.

De esta forma accedemos, al menú de configuración

Donde debemos localizar la opción “archivo y descargas”

Una vez accedemos a este apartado, en su interior encontramos varias opciones.

En esta ocasión selecciona “guardar fotos originales”

Como ya hemos mencionado el botón junto a esta opción aparece desactivado. Toca sobre este para activarlo.

De manera que una vez hecho esto, todas las fotos que saques con la cámara de tu móvil de Instagram se guardarán en la biblioteca de tu móvil como cualquier otra imagen, sacada con la cámara.

Así podrás editarla o aplicar los filtros y modificaciones que quieras sin perder la imagen original.

Esto nos permite, realizar diferentes ajustes sobre una misma foto y conseguir diferente resultado. De manera que si no nos gusta el resultado siempre podemos volver a usar la imagen original o hacerlo con otros propósitos. Aunque debemos tener en cuenta que de esta forma, si sacamos muchas fotos desde Instagram estas al almacenarse en la biblioteca ocuparan espacio de almacenamiento que hasta ahora no consumían, por lo que de vez en cuando será necesario revisar el contenido de la biblioteca, para evitar problemas de espacio y eliminar todas aquellas imágenes que no queramos conservar.