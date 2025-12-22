WhatsApp lanza un pack de stickers para celebrar la llegada de 2026, ¿cómo conseguirlo?

Queda apenas poco más de una semana para que termine este 2025 y le demos la bienvenida a 2026, y, por tanto, celebrar de nuevo, y afortunadamente, una nueva Nochevieja entre los nuestros. Y como no, una vez que han terminado las campanadas, la península se riega de millones de mensajes de felicitación que solemos enviar normalmente a través de WhatsApp. Y este año además podremos acompañar a nuestros textos de divertidos stickers que nos harán más sencillo que nunca expresar todo lo que el nuevo año nos puede deparar.

WhatsApp estrena nuevos stickers

Sí, a unos días de que cambiemos de año, WhatsApp ha comenzado a implementar en la versión preliminar de la app una serie de stickers de año nuevo que incluye numerosas pegatinas, todas ellas animadas, que nos van a brindar muchas maneras de felicitar el año nuevo de una manera divertida y dinámica dentro del chat. Estos nuevos stickers están disponibles como un pack más dentro de todos los que nos ofrece la aplicación.

El sticker más destacado del nuevo pack | TecnoXplora

Este pack ya se puede agregar desde la beta de WhatsApp en Android, concretamente hablamos de la versión 2.26.1.4, y en el caso de iOS ahora también está llegando a la versión 25.36.10.72 de WhatsApp para iOS, también en la beta bajo el programa TestFlight. De todas formas hemos comprobado que este pack de stickers está disponible tanto en la versión beta como la estable, ya que desde un móvil Android fuera de la beta también hemos podido acceder al nuevo pack de stickers.

¿Cómo podemos descargarlos?

Pues es muy sencillo, porque tenemos que seguir el mismo método que con otros stickers anteriormente.

Tan solo hay que acceder a un chat.

Pulsa el icono de las pegatinas en la barra de composición de mensajes.

Pulsa sobre el icono inferior derecho con el signo de suma para añadir nuevos packs.

El primero que encontraremos es el de año nuevo.

Pulsa sobre el signo de suma en la parte derecha.

Comenzarán a descargarse y aparecerán ya en el listado de stickers disponibles.

En total se trata de 14 stickers con un aspecto muy divertido, que además son animados, y de entre los que encontramos uno específico de 2026, con una fuente divertida, con un corazón verde detrás, y haciendo una animación de ondas y fuegos artificiales. Sin duda el que se va a convertir en el sticker preferido de muchos para felicitar el nuevo año sin tener que extenderse en palabras, que a veces suelen ser innecesarias.

Desde luego un contenido divertido y que nos ofrece nuevas formas de felicitar el año, algo que sobre todo puede venir muy bien cuando hablamos de felicitar las fiestas y el año nuevo a muchas personas a la vez, quizás aquellas con menos confianza, pero que no queremos ignorar por estas fechas.