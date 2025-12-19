Luz verde a la venta de TikTok a Oracle en Estados Unidos

Más allá de la mediática venta de Warner Bros a Netflix, o Paramount, de momento se ha rechazado la segunda, la gran venta empresarial de este 2025 va a ser la de la rama norteamericana de TikTok, la mayor red social del planeta. Como sabéis es algo forzado por el gobierno norteamericano, y han tenido que pasar varios meses desde que el pasado enero se cerrara la aplicación durante unos días en territorio estadounidense. Las reglas eran claras, el negocio de TikTok en Estados Unidos debía pasar a manos de accionistas de aquel país, y ahora por fin esto se va a convertir en una realidad. Al final los propietarios de la nueva TikTok norteamericana serán un conglomerado de empresas y fondos de inversión.

Un acuerdo histórico acuerdo para culminar la venta

Un consorcio de inversores americanos, liderado por gigantes como Oracle, Silver Lake y el fondo MGX, ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir la entidad de TikTok en Estados Unidos. Esta maniobra no es solo una transacción económica; nos recuerda mucho a aquellas intervenciones gubernamentales de décadas pasadas, donde la soberanía tecnológica se ponía por delante del libre mercado.

La estructura de esta nueva empresa, que se llamará TikTok USDS Joint Venture LLC, es bastante variopinta. No se trata de una venta total, sino una suerte accionarial donde el consorcio estadounidense se queda con el 45% (un 15% para cada uno de los tres socios principales), mientras que ByteDance, propietaria china de TikTok, se quedará con un 19,9%, mientras que el resto quedará en manos de otros inversores actuales.

Pero eso no es todo. La clave de este acuerdo, que no deja a nadie indiferente, reside en el control del algoritmo. Como era de esperar, Oracle se convertirá en el socio de seguridad de confianza. Esto significa que el codiciado algoritmo que mantiene a millones de usuarios enganchados será auditado y alojado en servidores estadounidenses para garantizar que ningún dato cruce fronteras hacia China.

Se rumorea que la valoración de esta división de TikTok es de unos 14.000 millones de dólares, una cifra que para muchos expertos es un regalo si tenemos en cuenta la popularidad de la plataforma, con 170 millones de usuarios estadounidenses. Una valoración muy reducida si se compara con la de otras redes sociales, como en su momento Twitter, que fue comprado por Elon Musk por nada menos que 44.000 millones de dólares, y hace ya varios años de ello.

El traspaso de propietarios tiene ya una fecha marcada en rojo en el calendario, el próximo 22 de enero de 2026. Hasta entonces, el equipo actual seguirá trabajando en una transición de datos hacia la nueva empresa con capital estadounidense.